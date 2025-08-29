Venerdì 29 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggio ChampionsMontagne russe CinecittàChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Influenza Australia
Acquista il giornale
Magazine’Anatomie Digitali’. Parte l’esposizione alla Fondazione ’Dino Zoli’
29 ago 2025
ALICE PAVAROTTI
Magazine
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Magazine
  3. ’Anatomie Digitali’. Parte l’esposizione alla Fondazione ’Dino Zoli’

’Anatomie Digitali’. Parte l’esposizione alla Fondazione ’Dino Zoli’

Un viaggio nell’arte multimediale mondiale degli ultimi dieci anni arriva a Forlì: lunedì la Fondazione Dino Zoli accoglie ‘Anatomie Digitali’,...

Un viaggio nell’arte multimediale mondiale degli ultimi dieci anni arriva a Forlì: lunedì la Fondazione Dino Zoli accoglie ‘Anatomie Digitali’,...

Un viaggio nell’arte multimediale mondiale degli ultimi dieci anni arriva a Forlì: lunedì la Fondazione Dino Zoli accoglie ‘Anatomie Digitali’,...

Un viaggio nell’arte multimediale mondiale degli ultimi dieci anni arriva a Forlì: lunedì la Fondazione Dino Zoli accoglie ‘Anatomie Digitali’, mostra collettiva con 55 artisti internazionali provenienti da oltre 15 Paesi, tra cui Gary Hill, Regina Josè Galindo e molti altri (in foto, Albert Merino – Le Monde Sublunaire).

L’esposizione rappresenta il prologo della decima edizione di Ibrida – Festival delle Arti Intermediali, curato da Vertov Project (in programma dal 25 al 28 settembre alla Fabbrica delle Candele), realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Curata da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, la mostra – a ingresso gratuito – accompagna i visitatori in un percorso tra oltre cinquanta opere di videoarte, installazioni interattive e realtà virtuale.

‘Anatomie Digitali’ si concentra sul corpo dell’immagine in movimento, esplorando le trasformazioni di linguaggi, tecnologie e visioni che hanno attraversato il festival negli anni, e si articola in cinque sezioni tematiche dedicate a gesto, performance, animazione, glitch, intelligenza artificiale e ibridazione dei codici. La mostra sarà accompagnata da un catalogo.

Alice Pavarotti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata