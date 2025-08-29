’Anatomie Digitali’. Parte l’esposizione alla Fondazione ’Dino Zoli’

Un viaggio nell’arte multimediale mondiale degli ultimi dieci anni arriva a Forlì: lunedì la Fondazione Dino Zoli accoglie ‘Anatomie Digitali’, mostra collettiva con 55 artisti internazionali provenienti da oltre 15 Paesi, tra cui Gary Hill, Regina Josè Galindo e molti altri (in foto, Albert Merino – Le Monde Sublunaire).

L’esposizione rappresenta il prologo della decima edizione di Ibrida – Festival delle Arti Intermediali, curato da Vertov Project (in programma dal 25 al 28 settembre alla Fabbrica delle Candele), realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Curata da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, la mostra – a ingresso gratuito – accompagna i visitatori in un percorso tra oltre cinquanta opere di videoarte, installazioni interattive e realtà virtuale.

‘Anatomie Digitali’ si concentra sul corpo dell’immagine in movimento, esplorando le trasformazioni di linguaggi, tecnologie e visioni che hanno attraversato il festival negli anni, e si articola in cinque sezioni tematiche dedicate a gesto, performance, animazione, glitch, intelligenza artificiale e ibridazione dei codici. La mostra sarà accompagnata da un catalogo.

Alice Pavarotti