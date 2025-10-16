Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico: “Mi dispiace, ma il tour va avanti"

Anastasio, il rapper e cantautore diventato famoso grazie alla vittoria a X Factor nel 2018, ha annunciato la cancellazione di due tappe del suo tour nei club. Le date di Perugia e Bari sono state annullate per lo scarso numero di biglietti venduti: una quarantina nel capoluogo pugliese, ancora meno in Umbria.

L’artista ha comunicato la decisione attraverso i suoi canali social, scusandosi con i fan e assicurando che chi ha già acquistato il biglietto riceverà indicazioni precise per il rimborso. Le altre tappe, invece, restano confermate: il tour “LMNPP” (che partirà il 16 ottobre da Roma) proseguirà come da programma.

Anastasio annulla due tappe del suo tour Foto: @anastasio_quello via Instagram

Dal trionfo a X Factor al difficile rapporto con la popolarità

Quando nel 2018 Anastasio - all’anagrafe Marco Anastasio, classe 1997 – vinse X Factor con “La fine del mondo”, sembrava l’inizio di una nuova era per il rap italiano. Il suo modo di scrivere, a metà tra poesia e rabbia, aveva conquistato tutti: pubblico, critica e addetti ai lavori.

Da lì arrivarono Sanremo, dischi premiati e un’attenzione mediatica enorme. Già prima del talent si era fatto notare con il singolo "Come Maurizio Sarri”, dedicato all’allora allenatore del Napoli, e aveva pubblicato i suoi primi brani su YouTube con il nome d’arte Nasta MC.

Poi, come spesso accade a chi esce dai talent, la luce dei riflettori si è un po’ spenta. Anastasio ha scelto di fare musica a modo suo, senza rincorrere il successo facile. Ha pubblicato l’album "Atto zero” e, nel 2022, “Mielemedicina”, oltre a vari singoli di successo e collaborazioni. Si è concentrato sulla scrittura e su una visione più personale, mantenendo la coerenza artistica ma allontanandosi dal pubblico più vasto che lo aveva scoperto in prima serata.

Il suo percorso è diverso da quello di altri ex concorrenti di X Factor, come i Måneskin o Mahmood, che hanno trasformato l’esperienza televisiva in una carriera internazionale. Anastasio, infatti, ha imboccato una strada più intima, più rischiosa, e oggi si trova a dover affrontare una realtà dura: dopo aver vinto X Factor, è costretto ad annullare alcuni concerti per mancanza di pubblico.

Il suo caso, però, non è un’eccezione. Negli ultimi mesi tanti artisti, anche nomi affermati, hanno cancellato date per la scarsa vendita di biglietti. Il problema non è solo “il calo di interesse”, ma più che altro un mix di fattori: troppi tour concentrati nello stesso periodo, costi sempre più alti per chi organizza e un pubblico che oggi sceglie con più cautela dove spendere i propri soldi.

È la fotografia di un settore in difficoltà, dove anche chi ha talento e una storia alle spalle deve fare i conti con una realtà economica che non perdona.

Un artista fuori dal coro

Resta un autore autentico, con una scrittura personale che mescola introspezione, critica e racconto della realtà in modo riconoscibile. Le cancellazioni di Bari e Perugia non segnano una battuta d’arresto, ma piuttosto un passaggio delicato nel percorso di un artista che ha sempre preferito la coerenza alle mode.

Il tour “LMNPP” va avanti, e per Anastasio sarà l’occasione per tornare sul palco con la stessa determinazione di chi sa che il successo, soprattutto dopo un talent, non è mai una strada dritta ma un continuo equilibrio tra visibilità e autenticità.