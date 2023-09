Amy Winehouse, Janis Joplin e il Club dei 27: cos'è e chi è nel gruppo

Amy Winehouse avrebbe compiuto 40 anni il 14 settembre 2023. Invece è morta il 23 luglio 2011, prima che potesse compiere 28 anni. Iniziando di fatto, tragicamente, una nuova vita: quella del mito. Amy Winehouse così talentuosa, così capace di cristallizzare in un testo mille emozioni, ma anche così evidentemente tormentata. Una ragazza fragile prima ancora di essere una star della musica mondiale.

Come lei, sono state diverse le star della musica mondiale a non aver spento le candeline sulla torta dei 28 anni. Tanto che nel corso degli anni è stato coniato il termine ‘Club 27’ per definire un fenomeno alquanto oscuro e ancora oggi senza una spiegazione che accomuna diversi artisti. Tutti con una caratteristica particolare e decisamente lugubre: sono deceduti all'età di 27 anni. Una coincidenza piuttosto infausta e disorientante, visto che i personaggi che ne sono protagonisti non hanno mai avuto alcun legame concreto fra loro.

Le uniche caratteristiche in comune sono il fatto di essere artisti, di essere creativi, di aver cambiato la storia del mondo dello spettacolo con le loro opere e di essere particolarmente tormentati. O sfortunati, in alcuni casi. Come Brandon Lee, figlio di Bruce Lee, morto il 31 marzo 1993 durante le riprese del film cult 'Il Corvo'. Caso fortuito od omicidio? Il mistero è durato anni e, in fondo, dura ancora oggi, visto che l'attore è morto a causa di colpi reali sparati da una pistola durante una scena del film. Colpi che sarebbero però dovuti essere a salve.

Avvolte nel mistero rimangono ancora oggi anche le morti di Jim Morrison - il frontman dei Doors è stato trovato senza vita il 3 luglio 1971 e la presunta causa è stata un mix di alcol ed eroina - e Janis Joplin. Il corpo di 'Pearl' è stato trovato senza vita il 4 ottobre 1970 a causa di un'overdose. Non si sa, però, se voluta o indotta.

Tra il 1969 e il 1971, poi, sono scomparse altre leggende della musica. Tutte a 27 anni. Ovvero Brian Jones e Jimi Hendrix. L'espressione 'Club 27' ha cominciato ad essere utilizzata in modo nazionalpopolare, però, dal 1994 con il suicidio di Kurt Cobain, tormentatissimo leader dei Nirvana.