Amsterdam compie 750 anni. La capitale olandese si svela tra arte, canali e divertimento

Il conto alla rovescia è scattato da tempo, ma adesso il tempo stringe davvero. Il prossimo lunedì 27 ottobre, Amsterdam festeggia il suo 750esimo compleanno. Ma cosa si festeggia esattamente? Nel 1275, un villaggio di pescatori sulle rive del fiume Amstel ottenne dal Conte Floris V il ’Toll Privilege’ ovvero l’esenzione dal pagamento del pedaggio del ponte che avrebbe cambiato per sempre il destino di questo insediamento. Da ’Amster-dam’ (diga sull’Amstel) a potenza commerciale globale, da capitale dell’Età dell’Oro olandese a metropoli creativa del XXI secolo.

Amsterdam non ha mai smesso di reinventarsi e oggi è una città viva, giovane, ricca di un passato importante e sempre proiettata al futuro. Il suo è un fascino da capitale romantica ma trasgressiva, vivace ma intima, divertente ma con uno sguardo fisso sulla crescita culturale. Impossibile non sentire il richiamo dei musei: dal Rijksmuseum con le opere di Hals, Rembrandt e Vermeer al Van Gogh Museum che celebra il genio e la storia di uno dei pittori più amati dell’arte moderna, passando per il NEMO, museo della scienza e della tecnologia firmato da Renzo Piano, fino all’avveniristico EYE Film Museum dietro la stazione centrale, altra perla dell’architettura costruita su 8mila pali di legno conficcati nel terreno sabbioso e paludoso. Amsterdam è una città facile da visitare. A piedi, optando per le mille stradine, gli altrettanti ponti e le piazze che si aprono all’improvviso. In bici, facendo però molta attenzione a comprendere rapidanmente flussi veicolari, traffico e precedenze per evitare di fare incidenti e sentirsi a tutti gli effetti parte della città più bike-friendly. Infine mettendo in cantiere di attingere al budget per concedersi una crociera sui canali: ve ne sono di ’economiche’ (ovvero 25 per un’ora di gita) o da ’vip’ con aperitivo, drinks o cena. Qualsiasi sia la scelta, merita osservare il centro da questa prospettiva.

A proposito di spese, va detto che la capitale olandese è abbastanza cara. È importante organizzare per tempo alloggio e pasti, senza dimenticare di assaggiare le patatine fritte, il panino con l’aringa e lo ’Stamppot’, purè di patate mescolato con verdure e servito di solito con salsiccia o carne stufata. E per dormire? Non mancano hotel di lusso e catene, ma se si vuole vivere un’esperienza da moderni routard, l’opzione ostello-hotel è perfetta anche se si viaggia in famiglia. I due Meininger Hotel (Amstel e City West) rappresentano una soluzione formidabile nel rapporto tra qualità, prezzo, servizi, logistica grazie a un’accoglienza giovane e professionale (info su www.meininger-hotels.com/it). Un modo easy e accessibile per festeggiare il compleanno più trendy d’Europa.

Diego Casali