Muse e amori di Tim Burton: da Wynona Rider a Monica Bellucci

La notizia della fine della storia tra Tim Burton e Monica Bellucci è arrivata di venerdì, con un inaspettato comunicato congiunto all’agenzia francese Afp in cui il regista 67enne e l’attrice prossima ai 61 anni (li compie il 30 settembre) hanno divulgato la decisione di separarsi.

Una relazione durata quattro anni, dall’incontro fatale al Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022 alla collaborazione in ‘Beetlejuice Beetlejuice’ del 2024. Nell’ormai quarantennale carriera di Burton, Monica Bellucci è solo l’ultima grande figura femminile che ha, in qualche modo, influenzato e ispirato l’arte, e spesso anche la vita, di Tim: da Lisa Marie a Jenna Ortega, protagonista dell’ultimo lavoro di Burton, la serie ‘Mercoledì’, passando per Helena Bonham Carter e Winona Ryder, tutto hanno avuto un ruolo determinante nel plasmare l’originale estetica dark del regista originario di Burbank.

La modella Lisa Marie

Se il primo nome che si incontra, in ordine cronologico, è quello di Lena Gieseke, pittrice e scultrice tedesca con cui il regista è stato sposato pochi anni, la prima vera musa canonicamente riconosciuta è l’attrice e modella statunitense Lisa Marie, che ha segnato quasi un intero decennio dell’universo burtoniano. Sentimentalmente legati dal 1992 al 2001, Lisa Marie trova spazio in numerose pellicole di quel periodo interpretando, tra le altre, la donna aliena in ‘Mars Attacks!’ (1996) e Lady Crane in ‘Sleepy Hollow’ (1999), la defunta madre del protagonista Ichabod Crane, alias Johnny Depp.

Winona Ryder, la musa

Sotto un profilo puramente (così sembra) artistico e professionale, però, il primo volto femminile burtoniano è quello di Winona Ryder. È lei la protagonista sia del primo ‘Beetlejuice’ (1988), a fianco di Michael Keaton, sia di ‘Edward mani di forbice’ (1990) insieme a Jhonny Depp, all’epoca insieme anche nella realtà.

Tra i due scorrono stima e amicizia, tant’è che a lei il regista si affida anche anni dopo, nel 2012, per il remake in stopmotion e 3D del suo cortometraggio ‘Frankenweenie’ dove Ryder presta la voce ad Elsa Van Helsing, e di nuovo in ‘Beetlejuice Beetlejuice’ del 2024 dove ritorna nei panni di Lydia Deetz.

L’iconico amore con Helena Bonham Carter

I primi due decenni del Duemila portano invece la firma e il volto della britannica Helena Bonham Carter, con cui Tim Burton stringe un rapporto divenuto un’icona simbolica dei sodalizi personali e creativi del cinema contemporaneo. I due fanno coppia fissa fuori dal set dal 2001 al 2014, diventando genitori di due figli, Billy Ray (22) e Nell (18), e per ben sette film Burton lavora a fianco della compagna anche dentro al set.

La dirige ne ‘Il pianeta delle scimmie’ (2001), ‘Big Fish’ (2003), ‘La fabbrica di cioccolato’ (2005), ‘La sposa cadavere’ (2005), ‘Sweeney Todd’ (2007), ‘Alice nel paese delle meraviglie’ (2010) e ‘Dark Shadows’ (2012), trovando in lei l’interprete perfetta per incarnare il suo immaginario gotico, visionario e surreale.

Eva, Mia, Christina e Jenna: gli amori ‘sconosciuti’

Ci sono anche stelle minori, ma non meno importanti, lungo il percorso. Eva Green, che raccoglie lo scettro di musa dopo Helena Bonham Carter come protagonista a ‘Dark Shadows’, ‘Miss Peregrine’ (2016) e ‘Dumbo’ (2019), e Mia Wasikowska, che veste i panni dell’Alice targata Tim Burton due volte: la prima nel 2010 e nel sequel del 2016 ‘Attraverso lo specchio’.

Menzione speciale per Christina Ricci, la Katrina Van Tassel in ‘Sleepy Hallow’ e celebre Mercoledì Addams dei film degli Anni 90, che Burton vuole con sé nel suo adattamento seriale per Netflix: è l’antagonista, nella prima stagione, della Mercoledì di Jenna Ortega, l’ultima attrice-musa del regista. È Ortega, 23 anni, a vestire i panni di Astrid Deetz in ‘Beetlejuice Beetlejuice’, l’ultimo film diretto da Tim dove la villain, Delores, è interpretata da Monica Bellucci. E così, in un certo senso, si chiude un cerchio.