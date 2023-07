Ammaniti non ha paura di concedersi il bis

di Tommaso Strambi

"La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche avere un’opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione", cantava Giorgio Gaber, che a Viareggio era di casa. Non foss’altro perché qui abitava il suo amico e paroliere Sandro Luporini. E la libertà, sin dal 1929 quando fu inventato (o fondato, come preferite) da Leonida Rèpaci, è la cifra distintiva del premio internazionale letterario che porta appunto il nome della Perla della Versilia e quello dell’autore della Storia dei fratelli Rupe. Così, nel segno della coppia Gaber-Luporini, ma anche nel solco di quella libertà che soffia insieme al vento di mare in questo angolo di Toscana incastonato tra il Mar Tirreno e le Alpi Apuane, ieri sera, sul Palco della Bellezza ("quella ritrovata dalla nostra città", sottolinea il sindaco Giorgio Del Ghingaro) è andata in scena la 94ª edizione dell’ambitissimo riconoscimento. Anche se nel corso della lunga storia non sono mancati celebri rifiuti come quello di Italo Calvino, a suo tempo proposto per il suo testo Ti con Zero. In fondo la libertà è anche dire no. Non a caso, cantava il Blasco, C’è chi dice no. Altrimenti che libertà sarebbe? Eh, già.

E poi c’è la libertà di fare il bis. Com’è accaduto, proprio ieri sera, allo scrittore Niccolò Ammaniti che con La vita intima (Einaudi) si è aggiudicato la sezione narrativa esattamente ventidue anni dopo (era il 2001) aver trionfato al Viareggio-Rèpaci con Io non ho paura, scritto sempre per Einaudi. Ad annunciarlo in una piazza Mazzini vestita a festa e gremita di pubblico, il presidente del Premio, il giornalista e conduttore televisivo Paolo Mieli.

"Sono passati ventidue anni dalla prima vittoria del Viareggio, tornare qui ora, dopo tanti anni, mi dà la forza di vincerne un altro tra vent’anni. Grazie alla giuria e a Viareggio, meravigliosa città", ha commentato Ammaniti. "Sono veramente colpito dalla straordinaria partecipazione a questa edizione, per la prima volta in due serate", commenta invece Mieli. "Questo successo – prosegue – ci induce a dare sempre più spazio agli scrittori che sono stati i veri protagonisti. Non esiste un altro concorso letterario che premia contemporaneamente opere di narrativa, poesia e saggistica. Ma la vera forza del Viareggio-Rèpaci sta nella capacità di portare fisicamente i libri tra la gente, in una piazza piena che avvicina gli autori alle persone, anche grazie alla sinergia con le librerie".

Nel corso della cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista del Tg1 Monia Venturini sono stati protagonisti anche gli altri finalisti per la narrativa – Sapo Matteucci con Per futili motivi (La nave di Teseo) e Giosuè Calaciura con Una notte (Sellerio) – oltre ai premiati Vivian Lamarque con L’amore da vecchia (Mondadori) per la poesia e Francesco Piccolo con La bella confusione (Einaudi) per la saggistica. E ancora, i premi speciali Gian Arturo Ferrari (Premio Internazionale), Nona Mikhelidze (Premio Giornalistico) e Pietro Santetti (Premio Opera Prima). Mentre alla vigilia, sabato sera, nella serata “Aspettando il Premio“, condotta da Daniele Maffei, sono stati consegnati i premi Città di Viareggio a Stefano Massini e il Premio Tobino allo scrittore e sceneggiatore viareggino Giampaolo Simi.

Il Premio Viareggio-Rèpaci – organizzato con il sostegno del Comune di Viareggio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di iCare la società “in house providing” interamente partecipata dal Comune di Viareggio – come detto nasce nel 1929. Fondato da Leonida Rèpaci, è tra i più antichi e prestigiosi riconoscimenti letterari d’Italia, vinto tra gli altri da Umberto Saba, Elsa Morante, Carlo Emilio Gadda, Sibilla Aleramo, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Giorgio Manganelli, Serena Vitale, Sandro Veronesi e Alda Merini.