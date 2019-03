Roma, 31 marzo 2019 – Una pioggia di star per la partenza del serale di Amici 2019. La prima puntata della 18esima edizione della fase finale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi - in onda su Canale 5 - vede 12 talenti sfidarsi a colpi di ballo e canto ma soprattutto vede una parata di ospiti internazionali che mandano in subbuglio il pubblico. Primo tra tutti il re pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo: Ricky Martin, al momento del suo ingresso quasi crolla lo studio dal calore del pubblico. Ma poi il cantante, complice anche il fatto che non sa bene l’italiano e che ha bisogno della traduzione simultanea, non riesce a interagire come vorrebbe. Così il coach dei Bianchi viene surclassato dalla sorpresa Vittorio Grigolo, il re della lirica che guida la squadra Blu. E fin da subito si dimostra arguto, divertente e ‘pasionario’ quanto basta.

Anche Loredana Bertè, il giudice speciale – con forse troppo potere nelle dinamiche di gioco – si trova perfettamente a suo agio nel ruolo (che già aveva ricoperto in passato) e non si risparmia nei commenti ai ragazzi. È il caso del ballerino Mowgly, eliminato al termine della prima puntata: “Non studi fino in fondo: se vuoi fare freestyle studia perché sei basico” sentenzia Loredana dai capelli blu che sottolinea di vederlo ballare sempre allo stesso modo cadendo con la stessa spalla a terra. “Torna a sederti” tuona la Bertè. Tra le altre star, la coppia Laura Pausini e Biagio Antonacci, il soprano Sumy Jo e il duo comico Pio e Amedeo che intona un’inedita e divertente versione di ‘Maria’ dedicandola alla padrona di casa.

Per quanto riguarda il gioco, le squadre sono così composte: i Bianchi con Alvis, Giordana, Ludovica e Mameli (cantanti), Rafael e Umberto (ballerini), i Blu con Alberto, Jefeo e Tish (cantanti), Valentina e Vincenzo (ballerini). La prima manche si apre con l’esibizione del cantante lirico Alberto per una performance da pelle d’oca (insieme alla soprano Sumy Jo), poi c’è la straordinaria coreografia di Rafael. Con la mano sul cuore Mameli intona l’inno d’Italia sulla base di ‘Grace Kelly’ di Mika, e così via gli altri talenti. Si susseguono le prove, arrivano i voti (della giuria, degli ospiti…). Con un regolamento quasi incomprensibile, dove c’è anche la ‘var’, i Bianchi vincono la prima manche. Il coach dei Blu, Grigolo deve, quindi ‘scommettere’ su uno dei suoi ragazzi, sceglie Alberto per andare sul sicuro. E, infatti, il cantante riceve l’80% dei voti positivi e passa direttamente alla seconda puntata. I Bianchi segnalano quattro ragazzi da mandare in sfida: Mowgly, Valentina, Jefeo e Tish (quest’ultima nominata da Giordana per uno scontro al veleno per questioni personali). I professori salvano Jefeo e la Bertè manda in sfida finale Mowgly. I Blu vincono la seconda manche e, quindi, propongono per la sfida finale Alvis, Mameli e Ludovica (i nomi vengono avallati dalla commissione). Alla fine il direttore artistico Giuliano Peperini sceglie Ludovica. Al termine della puntata, quindi, è duello tra Mowgly e Ludovica.