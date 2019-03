Roma, 30 marzo 2019 – Nuove sfide e nuovi talenti. Stasera, in prima serata su Canale 5 (21.14 l'orario esatto indicato da Mediaset), va in onda in diretta la prima puntata di 'Amici 18: il serale' , il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest’anno taglia il traguardo delle 18 edizioni.

LE SQUADRE - Alla fase più importante del programma sono arrivati i 12 allievi più meritevoli della scuola che sono stati divisi in due squadre. I Bianchi sono Alvis, Giordana, Ludovica e Mameli (cantanti), Rafael e Umberto (ballerini), mentre i Blu sono Alberto, Jefeo e Tish (cantanti), Valentina e Vincenzo (ballerini). Le due squadre sono guidate da due coach – direttori artistici di calibro internazionale: Ricky Martin, il re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, e Vittorio Grigolo, il re della lirica.

I PROF - In studio ci saranno i sei professori che hanno seguito i ragazzi durante tutto l’anno (e che hanno scelto i brani e le coreografie per la prima puntata), ovvero Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman della band The Kolors, Stash (per il canto) e Alessandra Celentano, Veronica Peperini e Timor Steffens (per il ballo).

GIUDICI - Nel ruolo di giurata speciale torna Loredana Berté e, probabilmente, sarà l’unico giudice fisso mentre gli altri verranno nominati di puntata in puntata. Anche quest'anno avrà un ruolo determinante il televoto.

Al centro dello show le esibizioni dei ragazzi sui quadri del direttore artistico Giuliano Peperini e del suo corpo di ballo formato da 31 ballerini professionisti. Quest’anno, per la prima volta, ci sarà anche un’orchestra di 30 giovanissimi musicisti diretti da Marco Vito.

OSPITI - Super ospiti della prima puntata sono Laura Pausini e Biagio Antonacci che duetteranno con alcuni allievi del talent ma non è da escludere l’arrivo di altri artisti speciali. A rappresentare l’arte comica ci saranno Pio e Amedeo, ospiti fissi del programma.