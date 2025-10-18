Amici Cucciolotti, figurine per i nonni: "Coinvolgeremo gli ospiti delle Rsa"

Ha preso il via la Quarta Edizione del Progetto sociale ’Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni’. L’utilizzo del gioco delle figurine Amici Cucciolotti come intrattenimento per persone della Terza Età è iniziato nel 2022, quando la Pizzardi Editore ha proposto a Federavo, l’ente che coordina le Associazioni territoriali Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), di realizzare una grande e innovativa iniziativa, con la collaborazione dei volontari che prestavano il loro servizio presso le Rsa.

Il responsabile delle Campagne Solidali di Pizzardi editore Michele Lemme spiega: "L’idea, nata dall’esperienza personale dell’editore Dario Pizzardi, che ha assistito il fratello Luca malato di sclerosi multipla, è quella di portare il gioco tradizionale delle figurine Amici Cucciolotti nelle Rsa per intrattenere con incontri settimanali gruppi di partecipanti coordinati dai Volontari Avo. I protagonisti delle nostre collezioni sono gli animali e la natura. Questa tematica – continua Michele Lemme – contribuisce al coinvolgimento del bambino ma anche dell’anziano, perché attiva l’innata attrazione che l’uomo prova, fin da piccolo, verso ogni aspetto del mondo naturale che stimola in lui curiosità e stupore. Ad ogni partecipante viene regalato un album Amici Cucciolotti e una scatola di cento bustine di figurine per completarlo"

L’iniziativa nelle scorse edizioni ha già coinvolto in Italia oltre 8.000 anziani.