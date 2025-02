Amici Cucciolotti . Educare al rispetto. Stop alla violenza e al bullismo

In occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo, Enpa e Pizzardi Editore uniscono le forze per ribadire un messaggio fondamentale: il rispetto e l’empatia devono essere alla base della nostra società, a partire dai bambini, per costruire un futuro in cui nessuno— né persone né animali— sia vittima di prepotenze e soprusi.

Il bullismo nasce da una mancanza di educazione al rispetto dell’altro, che può manifestarsi in diverse forme di violenza, anche verso gli animali. Per questo è essenziale insegnare ai bambini e ai ragazzi ad avere empatia, sensibilità e consapevolezza, valori che li renderanno cittadini attenti e responsabili. Dal 2007 Amici Cucciolotti di Pizzardi Editore promuove il rispetto verso ogni forma di vita, con iniziative concrete – come la scrittura di lettere – che coinvolgono direttamente i più piccoli.

Dario Pizzardi, editore di Amici Cucciolotti, sottolinea:"Da sempre Amici Cucciolotti promuove il valore assoluto del rispetto verso ogni forma di vita, soprattutto verso i più deboli, e dal 2013 ho sentito la forte necessità di dedicare una doppia pagina del nostro album di figurine al tema del bullismo, per stare al fianco dei bambini che ne sono vittime e per diffondere i valori positivi dell’amicizia, del rispetto e della lealtà".

Grazie alla collezione Amici Cucciolotti, in pochi anni sono state diffuse decine di milioni di immagini contro il bullismo, un traguardo straordinario che ha toccato il cuore di milioni di bambini in tutta Italia. Un simbolo di speranza e positività che cresce anno dopo anno.