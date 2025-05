Amici 24 / Il commento: la vittoria è una questione di versatilità

Daniele Doria (19 anni) è il vincitore di Amici 24. Il campo magnetico non aveva dubbi. Perché è un ballerino classico, moderno, pop, vidimato Celentano, grande energia emotiva, preciso nei passi ed esplosivo, perfetto per il talent, che ha infatti agevolmente vinto. Trionfo di serate anche per Maria De Filippi con il 27% di share (26,2 la media del serale) pari a 3 milioni 786 mila telespettatori, nonostante le partite. TriGno ha vinto fra i cantanti, Antonia il Premio della Critica, Francesco le borse di studio più importanti.

Viva la danza, quindi, poi ci sarebbe il canto, dopo le polemiche social per la bocciatura di Nicolò, il migliore vocalmente (poi c'è la vita fuori), in semifinale. Tutti dal vivo un po' stonano, per Antonia vale "Cry Me a River", la ballad fra jazz e pop di Julie London, affrontata con sensibilità, per TriGno l'attitudine ironica e vitale, la scelta dei cantautori e Paolo Conte. Poi lui scrive pure che "D'amore non si muore". Ha preso con il sorriso anche la vittoria di Daniele, con abbraccio finale.

Daniele ha solo 18 anni, andrà a studiare un anno a New York, è strafelice. «Ho iniziato a ballare a 5 anni in casa, a Santa Maria Capua Vetere, poi in una scuola di Aversa, tre anni fa sono passato in un'accademia di Roma, fino al diploma in classico e moderno».

L'impatto ad "Amici"?

«La Maestra Celentano ha lavorato prima sul carattere, tendevo a isolarmi per trovare un equilibrio mentale, poi sui dettagli dei passi e della tecnica, per gestire precisione, energia, emozione, adrenalina, ansia».

Il primo impatto con Roma?

«Non l'ho sentito tanto, così piccolo, così curioso, la voglia di mangiare il mondo».

I rapporti nella casa?

«Legame forte con Alessia, che è più grande, mi ha insegnato a reagire. Con Francesco c'è complicità professionale e stima. L'abbraccio finale con Trigno è partito dal cuore».

Parla della famiglia con commozione...

«Siamo gente umile, papà e mamma, i due fratelli maggiori lavorano tutti, solo io sono uscito un po' fuori».

Passiamo a TriGno, 23 anni: nato ad Asti, vive a Milano, spazza subito via ogni polemica: «Mi è spiaciuto per Nicolò, ho un rapporto di fratellanza. Nell'EP c'è un featuring con lui che mi piacerebbe fare live. Non vedo l'ora di trovarlo fuori».

Cambio casa?

«Asti è Paolo Conte, fra l'altro in famiglia conosciamo il fratello Giorgio. A Milano mi sono trovato molto bene, mi sono laureato in Economia in Cattolica, ma cercavo la musica e ho incontrato il giro di Olly, la scuola rap genovese. Anche se parto da Vasco e i cantautori».

Programmi?

«Mi butto subito in studio a scrivere, poi due live, a novembre, il 20 a Milano e il 26 a Roma».

Ad Amici ha conosciuto la fidanzata Chiara Bacci, ballerina...

«Sta bene, è contenta, ma ancora in giro per eventi».

Deve solo scavare nelle parole e nella sua voce. Il canto è respiro. Intonato.