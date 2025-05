Amici 2025: chi vincerà la finale di stasera? Scopri i finalisti e i pronostici

Questa sera, domenica 18 maggio 2025, alle 21:30 su Canale 5, andrà in onda la finale della ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Cinque talentuosi finalisti si sfideranno per conquistare il titolo e un montepremi di 150.000 euro.

I finalisti: chi sono e cosa portano in gara

TrigNO (Pietro Bagnadentro) – Cantante

Cantautore dall’animo introspettivo, TrigNO ha conquistato il pubblico con brani come “D’amore non si muore” e “Maledetta Milano”. La sua crescita artistica durante il programma lo ha reso uno dei favoriti per la vittoria.

Antonia Nocca – Cantante

Voce potente e presenza scenica magnetica, Antonia ha emozionato con interpretazioni intense e ha recentemente vinto il premio Spotify Singles, aumentando le sue possibilità di successo.

Alessia Pecchia – Ballerina

Campionessa mondiale di latino americano, Alessia ha impressionato con la sua tecnica impeccabile e la sua determinazione, diventando una delle favorite nella categoria danza.

Francesco Fasano – Ballerino

Nato a Brindisi nel 2000, Francesco ha iniziato a studiare danza al Centro Arte Danza di Brindisi e ha proseguito la sua formazione in Svizzera presso la Ballettschule Theatre Basel. La sua versatilità e crescita costante lo rendono un serio contendente.

Daniele Doria – Ballerino

Membro della squadra Celentano, Daniele ha superato sfide impegnative durante il serale, dimostrando talento e determinazione. La sua presenza in finale è il risultato di un percorso solido e apprezzato.

Modalità di voto e premi

Il vincitore sarà deciso esclusivamente dal pubblico tramite televoto attivo per tutta la diretta. Per votare, basterà inviare un SMS ai numeri 477.000.0 o 477.000.1 con il nome del proprio finalista preferito.

Oltre al premio principale di 150.000 euro, saranno assegnati altri riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica e il Premio delle Radio.

Giudici, insegnanti ed ospiti della serata

In studio sono presenti, come di consueto, gli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi durante questi intensi otto mesi: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, insieme ai tre giudici del serale che li hanno guidati fino alla finalissima: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Ospite speciale in studio, la cantante ed ex concorrente del talent Sarah Toscano, pronta a passare il testimone consegnando la coppa al nuovo vincitore. Inoltre, tra gli ospiti, il cantante Carl Brave e la campionessa di sci Federica Brignone.

Pronostici e favoriti

Secondo i sondaggi e i pronostici dei bookmaker, TrigNO è il favorito per la vittoria, seguito da Antonia Nocca. Tuttavia, la competizione è aperta e non sono escluse sorprese, soprattutto considerando la forza dei ballerini in gara.