Roma, 29 febbraio 2020 – Ad Amici 19 si balla e si canta ma si affrontano anche temi d'attualità con protagonisti i giovani. Nella prima puntata del Serale del talent show di Canale 5, Maria De Filippi manda un bacio all'amico ‘rivale’ Carlo Conti che su Raiuno è in onda con La Corrida, i dieci allievi della scuole più famosa della tv diventano subito otto, vista la doppia eliminazione.

Le Sardine e non solo - Queen Mary entra mano nella mano con Tommaso Paradiso, seguono i dieci allievi e, quindi, i giurati (Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte). E si parte subito con il nuovo spazio dedicato ai valori. Si parla di ambiente, intolleranza, violenza, diversità con una rappresentanza del movimento delle Sardine. “Abbiate paura, superatela ogni giorno perché la bellezza è a portata di mano” dice Mattia Santori, dopo gli interventi di Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli. Dal serio al faceto è un attimo: squilla il telefono e in collegamento c’è Luciana Littizzetto (accompagnata da due 'badanti'): “Santa Maria batte don Matteo 19 a 12”. E, ancora: “Ti rendi conto che ad Amici ci sono i figli di quelli che hanno fatto Uomini e donne?”.



Primo girone - Alle 22 inizia la gara: non ci sono squadre ma è un tutti contro tutti in tre fasi. Apre il primo girone (giudicano giuria e professori) il ballerino Valentin con un passo a due. Quindi Giulia canta in coppia con Ghali ‘Happy Days’, segue Javier che balla sulle note di ‘Frozen’ di Madonna. Francesco duetta con Ermal Meta ‘Piccola Anima’. Per la Bertè l’allievo “è scolastico”. Talisa balla (infortunata) sulle note di ‘Dancey Monkey’ mentre Gaia canta con Emma ‘Stupida allegria’. La performance piace molto a Stash (uno dei professori) ma non convince la Bertè, comunque Gaia vola momentaneamente al primo posto. Jacopo, invece, duetta con Alessandra Amoroso ‘Immobile’, Martina con J-Ax propone ‘tutto tua madre’, Loredana sferra l’attacco: “Hai stonato e basta”. Il ballerino Nicolai con una performance sulle note dei Queen schizza al primo posto della classifica. Chiude il girone Nyv duettando con Elisa ‘Anche fragile’.



Prima eliminazione - All’ultimo posto della classifica ci sono Martina e Francesco: si va allo spareggio con il televoto. Il ragazzo canta ‘Faith’ di Gorge Michael, Martina risponde con la difficile ‘Someone Like You’ ma non basta: Martina è la prima eliminata di Amici 19. Il primo concorrente ad andare direttamente alla seconda puntata è Nicolai. Seconda in classifica è Nyv che per accedere direttamente alla seconda puntata deve superare tre semafori (televoto e giuria) a cui corrispondono tre prove diverse. Nyv vola alla seconda puntata.



Amici Prof – Altra novità di Amici 19 lo spazio ‘Amici Prof’: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli si esibiscono sulle note di ‘Felicità’ con Albano e Romina Power. Per i prof, poi, c’è la prova del ballo sul cubo. Vince la singolare prova Timor, perde Rudy che per penitenza è costretto alla doccia gelata.

Secondo girone – La gara riparte con il secondo girone (valuta la giuria). Danza per primo Valentin, segue Jacopo che canta ‘Il mio giorno più bello nel mondo’. Per Gabri Ponte: “Mi è sembrato un compitino, non ti sei messo in gioco”. Talisa improvvisa una danza interpretando il ruolo di una donna tradita, Gaia canta ‘Bang Bang’, poi Giulia intona ‘Cu’mme’ ma la Bertè critica sottolineando gli errori: “Hai fatto un’esibizione a metà”. Francesco propone ‘Love Yourself. Dopo la seconda telefonata di Lucianina Littizzetto (“Ma sei ancora in onda? Devo mettere a letto le badanti!” dice a mezzanotte passate), sul palco il ballerino Javier deve improvvisare una performance sul rapporto tra padre e figlio.

Seconda eliminazione - Vince il girone Javier che accede alla seconda puntata. Giulia è seconda e anche per lei ci sono i tre semafori: tre verdi e Giulia va alla seconda puntata. Per gli altri cinque allievi ci sono i giudizi della Var, Beppe Vessicchio e Luciano Cannito. Ma i due possono salvare solo tre concorrenti: passano alla seconda puntata Jacopo, Gaia e Talisa. Valentin e Francesco a rischio eliminazione: entrambi si esibiscono nuovamente (commissione e Var giudicano). Il secondo eliminato di Amici 19 è Francesco (Valentin accede alla seconda puntata).