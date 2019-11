Roma, 15 novembre 2019 – Al via Amici 19, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo l’edizione ‘Celebrities’, la scuola di talento più famosa del piccolo schermo riapre i battenti con la versione classica. Sabato 16 novembre, alle 14,10 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Amici 19 con l’inaugurazione del nuovo anno accademico e la formazione della classe.

Chi saranno i prescelti che riusciranno a ottenere un banco nella scuola nata nel 2001? Al momento vige il massimo riserbo sugli aspiranti cantanti e ballerini pronti a lottare a suon di sfide ed esami per conquistarsi un posto al sole nel mondo dello spettacolo. Ai provini si sono presentati in migliaia come si vede nelle clip diffuse via social dall’account ufficiale di Amici. E tutti voglio un banco. “Perché sono motivato” dice uno dei ragazzi ai provini, nella clip diffusa via social senza svelare il volto del protagonista. E poi c’è chi vuole il banco “per dare una svolta alla mia vita”, “per dimostrare a tutti ciò che so fare” e chi pensa di meritarlo “dopo tanti sacrifici”. Insomma, ognuno ha le sue motivazioni ma i banchi a disposizione dovrebbero essere soltanto 16.

Tra le novità dell’edizione, l’arrivo di un nuovo insegnante. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della trasmissione dove Marcello Sacchetta e Lorella Boccia, che condurranno il daytime (in onda da lunedì 18 novembre alle 13,50 su RealTime), parlano dell’arrivo di un nuovo professore. Ospite della prima puntata è Alberto Urso, il tenore vincitore della passata edizione del programma: il cantante consegnerà simbolicamente il testimone ai nuovi allievi tra i quali ci sarà il suo successore.