La serie TV 'L'amica geniale', adattamento dei romanzi di Elena Ferrante e creata da Saverio Costanzo, è stata una delle sorprese positive del 2018 televisivo. La seconda stagione, che porta il sottotitolo 'Storia del nuovo cognome', verrà trasmessa su Rai 1 a partire dal 10 febbraio, ma il 27, 28 e 29 gennaio potremo vedere al cinema i primi due episodi.

L'amica geniale, la serie TV

L'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi di Elena Ferrante è arrivato sulla scorta dell'enorme successo internazionale dei libri, tradotti in tutto il mondo e amati da milioni di lettori e lettrici. Per fare onore al blasone, la produzione ha coinvolto aziende di tutto rispetto: Wildside, Fandango, Umedia, Rai Fiction, HBO e TIMvision.



Sin dall'inizio l'intenzione è stata di realizzare quattro stagioni, ognuna delle quali legata alla trama di uno dei romanzi che compongono la tetralogia di Ferrante. In tutto trentadue episodi, otto a stagione, di durata compresa fra 53 e 64 minuti. I titoli dei libri determinano quelli delle stagioni: 'L'amica geniale', 'Storia del nuovo cognome', 'Storia di chi fugge e di chi resta' e 'Storia della bambina perduta'.



La trama ruota attorno all'amicizia tra Raffaella Cerullo, detta Lila, ed Elena Greco, detta Lenù. Le incontriamo bambine, nella Napoli del secondo dopoguerra, e le vediamo crescere, prendere strade diverse, incontrarsi di nuovo e sempre confermare il loro speciale legame.



La seconda stagione

La stagione 2 riprende dal punto in cui era terminata la precedente, cioè con il matrimonio di Lila e con Lenù diventata una studentessa modello. Un inatteso incontro a Ischia imprimerà una svolta alle loro esistenze. È giusto chiarire che si riparte in medias res, senza riassunti di sorta: chi non ha visto la precedente stagione, o non conosce i romanzi, potrebbe rimanere spiazzato.



In ogni caso, la critica che ha potuto guardare i primi due episodi in anteprima ha confermato gli entusiasmi spesi per la stagione 1, affermando che si tratta di un prodotto televisivo coi fiocchi, che conserva tutta la crudezza e la vivacità che hanno nutrito il successo dei libri.



Curiosità: il quarto e quinto episodio della stagione 2 non saranno diretti da Saverio Costanzo, che ha ceduto il posto ad Alice Rohrwacher ('Lazzaro felice', 'Le meraviglie', 'Corpo celeste').



Il trailer





Leggi anche:

- Avremo una serie TV d'animazione sulla famiglia reale britannica

- Karate Kid, il musical: una storia perfetta per l'oggi

- The Crown, per la prima volta Netflix dice quanti guardano la serie TV