‘L’Amica Geniale 4’, anticipazioni sulla nuova stagione

Manca poco all’epilogo della storia che vede protagoniste Elena Greco e Lila Cerullo. Anche il quarto libro di Elena Ferrante, ovviamente, avrà una sua trasposizione, come avvenuto per i precedenti volumi. E l’Amica Geniale 4 arriverà in Italia, in tv, a novembre 2024. Ecco quello che sappiamo, ad oggi, sull’ultimo capitolo di questa appassionante saga di successo, co-produzione tra Italia e Stati Uniti.

L’Amica geniale 4, anticipazioni e cast

Per poter assistere all’epilogo della storia, dovremo aspettare l’11 novembre 2024. Ad oggi è questa la data decisa per la messa in onda del primo episodio dell’ultimo atto tratto da “Storia della bambina perduta”. E, curiosità, gli episodi saranno trasmessi, negli Stati Uniti, due mesi prima della messa in onda nel nostro Paese. Infatti, dal 9 settembre, il pubblico americano potrà scoprire e seguire le ultime avventure di Elena e Lila. Per quanto riguarda il cast, a dare volto ad Elena sarà Alba Rohrwacher (già voce narrante delle prime tre stagioni) mentre Lila sarà interpretata Irene Maiorino. Cambierà inevitabilmente anche il resto del cast: Fabrizio Gifuni sarà il volto del personaggio di Nino Sarratore. Gli episodi sono stati girati tra Napoli, Firenze e Torino. Alla regia troviamo Laura Bispuri mentre la sceneggiatura vede le firma di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La trama, essendo tratta dal quarto e ultimo libro della Ferrante, è nota al pubblico (e soprattutto ai lettori della storia cartacea). Gli spettatori, invece, potranno ritrovare Elena e Lila nella loro Napoli, alla fine degli anni Ottanta, tornate nella città che avevano lasciato e dopo aver combattuto a lungo per poter andarsene dal rione d’origine. Elena è ormai una scrittrice nota, è separata dopo un matrimonio finito ed è diventata madre. Ha due figlie ed è tornata a Napoli proprio per cercare Nino che è nuovamente tornato nella sua vita. Chi, invece, non ha lasciato la città è Lila, rimasta tra rapporti familiari complicati e camorristici. La donna è riuscita a diventare una imprenditrice informatica ed è rispettata e amata grazie al suo carattere forte, non disposto a compromessi (e questo la porterà ad inimicarsi i fratelli Solara). Le due donne si ritrovano nuovamente vicine e, sebbene con due esistenze differenti tra loro, scopriranno di essere ancora molto legate e non così diverse e distante da quelle bambine e ragazzine che furono. Proprio Elena, soprattutto, si renderà conto che se oggi è riuscita ad essere quella scrittrice affermata e nota è grazie anche al rapporto e al forte legame instaurato con la sua “amica geniale” Lila. Secondo il programma e i piani di Rai 1, la quarta stagione de L’Amica geniale dovrebbe andare in onda ogni domenica, a partire dall’11 novembre, in prima serata. Dalle anticipazioni, gli episodi dovrebbero essere 10, suddivisi in due per ogni appuntamento domenicale, con una copertura totale di 5 serate. La prima stagione è andata in onda nel 2018, la seconda nel 2020, la terza nel 2022 e la quarta a novembre 2024, con una produzione canonica (tra riprese e confezionamento) di due anni per stagione.