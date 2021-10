Milano, 14 ottobre 2021 - Ambra Angiolini ha accettato il tapiro di Striscia la notizia, consegnato ieri, come si riceve un regalo che non piace: con educazione, ma senza alcun eccesso di entusiasmo. La fine della relazione con Massimiliano Allegri, ct della Juventus, non fa in tempo a diventare di dominio pubblico che immediatamente qualcuno si precipita da lei per sottolineare l'accaduto. La Angiolini non si è lasciata andare a commenti o sfoghi plateali (almeno per ora). Ma ha trovato comunque il modo di rispondere.

In due storie Instagram di oggi, Ambra ha ripreso il pensiero della giornalista Francesca Barra che, a sua volta, ha citato le parole della figlia di , Jolanda Renga. "Non so come sia possibile - dice la Barra - realizzare un servizio con consegna di tapiro per una questione sentimentale". E soprattutto: "E naturalmente a chi va? Alla donna, perché poi quanto è bello fingersi solidali, empatici in tante altre battaglie". L'attrice, ex volto di 'Non è la Rai', mette un enorme cuore rosso sopra queste affermazioni, come a condividerle profondamente.

Per la figlia Jolanda, oggi diciassettenne, Ambra ha solo parole dolci. Nella seconda storia Instagram condivide una sua foto da piccola, sorridente e con lo sguardo vivace: "Gentile e coraggiosa... la mia stella" si legge sopra all'immagine. Jolanda, ieri, ha deciso di frapporsi fra la madre e il mondo mediatico, spesso "cannibale" con le vicende dei personaggi famosi, con un pensiero semplice. "So bene - ha scritto su Instagram - che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che anche la sua vita privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?". Il fatto che l'uomo, Allegri, non sia stato ritenuto 'degno' di un tapiro per la fine di una relazione amorosa, è un fatto che non è decisamente passato inosservato. Jolanda continua: "Anche se questa persona (Allegri, ndr) alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c'è di riprovevole o 'perdente' nel fidarsi e nell'amare?".

Insomma, il vaso è stato fatto traboccare da lui, ma lei ha ricevuto 'la pietà' del pubblico di Striscia la Notizia. Ambra Angiolini non ci sta, e condividendo il pensiero della figlia e dell'amica giornalista è riuscita a esprimere il suo: con educazione, e senza scenate.