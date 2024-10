Amber nails, le unghie effetto ambra sono perfette per l'autunno 2024

Foglie secche ai piedi degli alberi, camini accesi, campi pieni di zucche: senza dubbio uno dei colori autunnali per eccellenza è l’ambra, in tutte le sue sfumature sui toni del marrone, dell’oro, del rame, dell’arancio. Queste tonalità incarnano alla perfezione la bellezza del cambiamento della natura e riflettono la preziosità della pietra da cui trae ispirazione, con le sue trasparenze e le sue sfumature cangianti.

Calore e brillantezza

In particolare, a lanciare il trend delle amber nails, unghie ambrate, è stata Melanie Graves: questa creator digitale, nota sui social come Overglowedit, ha ricreato una manicure autunnale scintillante. Perfetta fusione tra toni caldi e aranciati e un tocco di brillantezza, le amber velvet nails presentano una superficie liscia e soffice, che ricorda il velluto, lucente come se fosse ricoperta di metallo fuso, pronta a catturare ogni riflesso di luce. Tra le celebrities che hanno sfoggiato questo tipo di nail art c’è anche Hailey Bieber, famosa per il suo stile impeccabile. L’influencer ha adottato una versione diventata virale in poco tempo e realizzata dalla sua nail artist di fiducia Zola Ganzorigt, caratterizzata da sfumature marroncine e giallo-arancio.

Come realizzare le amber nails

Il segreto di questa tendenza autunnale sta nell’utilizzare la tecnica del cat-eye, che permette di distribuire uniformemente i brillantini creando un effetto vellutato. Basta muovere il magnete dalla base dell’unghia verso i lati e poi verso la punta per ottenere una manicure ricca di riflessi metallizzati e sottili. Anche la scelta dello smalto è fondamentale. Le unghie ambrate esprimono al meglio il loro fascino attraverso tonalità aranciate, con un sottotono caldo e dorato che esalta la brillantezza dei glitter. Tra i colori ideali ci sono pure arancio e caramello, senza dimenticare riflessi bronzo e rame che possono aggiungere un tocco di originalità per ottenere l’effetto ambrato desiderato.

Alcuni consigli

Per mettere in evidenza la luminosità e l’eleganza di questa nail art, le unghie lunghe e affusolate sono la scelta ideale. In particolare, la forma a mandorla, lunga e affusolata, richiama le curve morbide dell’ambra, accentuando il fascino e la rotondità delle unghie vellutate color ambra.

Se si desidera ottenere l’effetto scintillante, si può provare a seguire le indicazioni di Melanie Graves, spiegate in un suo tutorial: bisogna applicare tre strati di smalto gel. Si comincia con due passate del colore gold velvet, seguito da uno strato di top coat all’olio di argan per un risultato caldo e luminoso. Diversamente, per effettuare la tecnica sopra citata del cat-eye, a casa propria o presso un’estetista qualificata, occorre avere a disposizione degli smalti semipermanenti adatti, una lampada LED e il magnete speciale richiesto da questo metodo.