L’Amazzonia ha perso negli ultimi 40 anni una superficie naturale uguale alla Spagna

Negli ultimi quarant’anni l’Amazzonia brasiliana ha visto scomparire circa 50 milioni di ettari di territorio naturale, una superficie equivalente a quella della Spagna.

Il dato emerge da un recete rapporto di MapBiomas, una rete internazionale composta da università, Ong e aziende tecnologiche che sfrutta le immagini satellitari per monitorare il territorio e osservare i cambiamenti ambientali, a partire da quelli collegati alla deforestazione.

Perso anche il 13% della vegetazione autoctona

Secondo quanto osservato dagli esperti, tra il 1985 e il 2024 la foresta pluviale amazzonica si è ridotta per l’esattezza di 49,1 milioni di ettari, facendo anche registrare la perdita del 13% della vegetazione autoctona.

La deforestazione dell’Amazzonia ha raggiunto l’apice tra il 1995 e il 2004, per poi rallentare gradualmente. Ma nell’ultimo decennio si è nuovamente intensificata a causa del degrado ambientale, dei cambiamenti climatici e delle attività umane. Se l’agricoltura ha fatto la sua parte nel ridurre gli spazi verdi naturali, l’impatto maggiore è però arrivato dall’allevamento di bestiame, cresciuto di quasi cinque volte nei quarant’anni presi in considerazione dallo studio.

Inoltre, a complicare la situazione è intervenuta nel recente passato una siccità senza precedenti, che ha favorito il moltiplicarsi di incendi boschivi nella regione amazzonica: a causa delle fiamme, tra agosto 2024 e luglio 2025 il disboscamento è così cresciuto di un altro 4%.

Non è a rischio solo l’Amazzonia

Nel presentare il rapporto, il team di MapBiomas non usa mezze parole per descrivere la situazione di emergenza: “L’Amazzonia si sta avvicinando a un punto di non ritorno, oltre il quale cesserebbe di sostenersi come foresta pluviale. Quando si perde troppa vegetazione, il ciclo delle piogge viene infatti interrotto e vaste aree tendono a trasformarsi in savane più aride".

L’allarme climatico riguarda però anche altre importanti aree naturali del Brasile. A partire dal Pantanal, la più grande zona umida del pianeta, dove i cicli di inondazione si sono ridotti progressivamente negli ultimi decenni. Il 2024 è stato anche per quest’area l’anno più secco dell’ultimo quarantennio, che ha portato ad avere una superficie d’acqua inferiore del 73% rispetto alla media storica del periodo. E non è tutto, perché la fortissima siccità ha innescato anche qui incendi devastanti, aggravando la perdita di biodiversità.

Altro paradiso naturale in pericolo è poi il Cerrado, la grande savana del Brasile sud-orientale, che ha perso a sua volta circa 40 milioni di ettari di vegetazione naturale in quattro decenni, pari al 28% della sua copertura originaria. Un altro dato che evidenzia come la pressione sugli ecosistemi brasiliani non sia limitata all’Amazzonia, ma riguardi l’intero territorio nazionale.

Gli obiettivi di Lula e la conferenza in arrivo

Rieletto per la terza volta nel 2023, il presidente Lula ha rilanciato l’impegno del Brasile a raggiungere la “deforestazione zero” entro il 2030, una promessa che si inserisce nel quadro delle politiche ambientali più ambiziose del suo governo.

Considerando l’intero territorio, i satelliti spaziali rilanciano però al momento un’altra pessima fotografia: la quota di aree naturali in Brasile risulta infatti scesa dall’80% del 1985 al 65% nel 2024. Ed è partendo da questo difficile quadro che il Paese sudamericano ospiterà dal 10 al 21 novembre la 30a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30), in programma a novembre proprio nella città di Belém, capitale dello Stato del Pará.

L’appuntamento metterà al centro i temi della lotta alla deforestazione e delle azioni globali contro la crisi climatica, in un momento in cui i dati scientifici mostrano con chiarezza la gravità della situazione.