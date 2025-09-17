Mercoledì 17 Settembre 2025

17 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
L’Amazzonia ha perso negli ultimi 40 anni una superficie naturale uguale alla Spagna

Attività umane e cambiamenti climatici continuano a far progredire la deforestazione. E la più grande foresta pluviale del mondo rischia così di arrivare a un punto di ritorno

Amazzonia, un'area disboscata (foto iStock)

Per approfondire:

Negli ultimi quarant’anni l’Amazzonia brasiliana ha visto scomparire circa 50 milioni di ettari di territorio naturale, una superficie equivalente a quella della Spagna.

Il dato emerge da un recete rapporto di MapBiomas, una rete internazionale composta da università, Ong e aziende tecnologiche che sfrutta le immagini satellitari per monitorare il territorio e osservare i cambiamenti ambientali, a partire da quelli collegati alla deforestazione.

Perso anche il 13% della vegetazione autoctona

Secondo quanto osservato dagli esperti, tra il 1985 e il 2024 la foresta pluviale amazzonica si è ridotta per l’esattezza di 49,1 milioni di ettari, facendo anche registrare la perdita del 13% della vegetazione autoctona.

La deforestazione dell’Amazzonia ha raggiunto l’apice tra il 1995 e il 2004, per poi rallentare gradualmente. Ma nell’ultimo decennio si è nuovamente intensificata a causa del degrado ambientale, dei cambiamenti climatici e delle attività umane. Se l’agricoltura ha fatto la sua parte nel ridurre gli spazi verdi naturali, l’impatto maggiore è però arrivato dall’allevamento di bestiame, cresciuto di quasi cinque volte nei quarant’anni presi in considerazione dallo studio.

Inoltre, a complicare la situazione è intervenuta nel recente passato una siccità senza precedenti, che ha favorito il moltiplicarsi di incendi boschivi nella regione amazzonica: a causa delle fiamme, tra agosto 2024 e luglio 2025 il disboscamento è così cresciuto di un altro 4%.

Non è a rischio solo l’Amazzonia

Nel presentare il rapporto, il team di MapBiomas non usa mezze parole per descrivere la situazione di emergenza: “L’Amazzonia si sta avvicinando a un punto di non ritorno, oltre il quale cesserebbe di sostenersi come foresta pluviale. Quando si perde troppa vegetazione, il ciclo delle piogge viene infatti interrotto e vaste aree tendono a trasformarsi in savane più aride".

L’allarme climatico riguarda però anche altre importanti aree naturali del Brasile. A partire dal Pantanal, la più grande zona umida del pianeta, dove i cicli di inondazione si sono ridotti progressivamente negli ultimi decenni. Il 2024 è stato anche per quest’area l’anno più secco dell’ultimo quarantennio, che ha portato ad avere una superficie d’acqua inferiore del 73% rispetto alla media storica del periodo. E non è tutto, perché la fortissima siccità ha innescato anche qui incendi devastanti, aggravando la perdita di biodiversità.

Altro paradiso naturale in pericolo è poi il Cerrado, la grande savana del Brasile sud-orientale, che ha perso a sua volta circa 40 milioni di ettari di vegetazione naturale in quattro decenni, pari al 28% della sua copertura originaria. Un altro dato che evidenzia come la pressione sugli ecosistemi brasiliani non sia limitata all’Amazzonia, ma riguardi l’intero territorio nazionale.

Gli obiettivi di Lula e la conferenza in arrivo

Rieletto per la terza volta nel 2023, il presidente Lula ha rilanciato l’impegno del Brasile a raggiungere la “deforestazione zero” entro il 2030, una promessa che si inserisce nel quadro delle politiche ambientali più ambiziose del suo governo.

Considerando l’intero territorio, i satelliti spaziali rilanciano però al momento un’altra pessima fotografia: la quota di aree naturali in Brasile risulta infatti scesa dall’80% del 1985 al 65% nel 2024. Ed è partendo da questo difficile quadro che il Paese sudamericano ospiterà dal 10 al 21 novembre la 30a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30), in programma a novembre proprio nella città di Belém, capitale dello Stato del Pará.

L’appuntamento metterà al centro i temi della lotta alla deforestazione e delle azioni globali contro la crisi climatica, in un momento in cui i dati scientifici mostrano con chiarezza la gravità della situazione.

