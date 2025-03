Amazon Prime: ‘Anatomia di un come-back’, la nuova docu-serie su Renault

Prime Video presenta “Anatomia di un come-back”. Girata in due anni, la serie racconta dall'interno la trasformazione di Renault Group, che per l’occasione apre le sue porte per condividere retroscena della scuderia di F1, segreti di fabbricazione e realizzazione dei nuovi modelli. Fra difficoltà, sconfitte e successi, una docu-serie che progetta di coinvolgere gli appassionati di motori e non solo.

“Anatomia di un come-back”: gli episodi

La prima stagione di “Anatomia di un come-back” prevede quattro episodi, della durata di 40 minuti ciascuno. Il primo capitolo affronta il momento dell’arresto, a novembre 2018, di Carlos Ghosn, CEO di Renault-Nissan, fermato in Giappone. Renault Group è travolto da uno scandalo. Ma la crisi segna anche un cambiamento fondamentale. La resilienza nascerà proprio dalla capacità di ripensare all’identità della società, nata nel 1899, e distinguersi, grazie a una produzione che osa scommettere sui veicoli elettrici di nuova generazione e il made in France.

Dacia, marca rumena acquisita nel 1999, e il progetto ElectriCity, nella seconda puntata, narrano il tentativo di uscire dalla crisi, nel febbraio 2021, grazie a modelli accessibili al grande pubblico, al passo con le necessità del futuro e dell’ecologia. Tuttavia, l’invasione in Ucraina e il crollo in Formula 1 segnano un ulteriore periodo di difficoltà, da cui dover riemergere.

Una delle sfide più ambiziose di Renault è il lancio di sette nuovi veicoli entro il 2030, tra cui l'A390, il primo crossover elettrico della casa. Nella terza e quarta puntata la docu-serie entra nel cuore della progettazione, scoprendo i retroscena dei team di F1 e seguendo le rotte del Rally Dakar, con Sébastien Loeb e Dacia verso nuove avventure.