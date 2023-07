Amarcord dalla A alla Z: tutti i sogni di Fellini

di Giovanni Bogani

Sono passati cinquant’anni da quando Amarcord di Federico Fellini uscì nelle sale italiane, diventando una leggenda cinematografica, persino un modo di dire. In romagnolo, significa "io mi ricordo". Ma Fellini, con quel suo fare sornione, felino, provò a confondere le acque. Disse che Amarcord era "una paroletta magica, un suono cabalistico, una lanterna che illumina gli angoli del Borgo, la marca di un aperitivo…". La marca di un aperitivo? Eh sì. L’idea, disse, gli venne quando in un bar gli venne servito un Amaro Cora. Amaro Cora, Amarcord.

Il film arrivò a vincere l’Oscar, il quarto per Fellini, come miglior film straniero. E noi spettatori non ci liberammo mai da quella magnifica ossessione: da quel racconto in cui si mescolavano donne provocanti, opulente, fascinose o ninfomani, e aule scolastiche, sale cinematografiche di provincia. Fellini raccontava a modo suo, fra la nostalgia e il sogno, la vita di una cittadina di provincia negli anni ’30 del Novecento. Anni di fascismo spavaldo e sicuro di sé, in una provincia che diventava chiusa e minacciosa.

Cinquant’anni da quel capolavoro. Adesso, un libro lo analizza e ce lo racconta, Amarcord dalla A alla Z (edizioni Sabinae) in forma di dizionario. Lo hanno scritto due studiosi riminesi, Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori. Inoltrarsi nelle suo 228 pagine è un viaggio affascinante nell’universo felliniano. Scopriamo migliaia di cose. Per esempio, che Amarcord non doveva chiamarsi così, ma E Bourg, il borgo. Avevano già inviato il titolo al Ministero dello spettacolo: ma per un problema di diritti non fu possibile usarlo. Ma addentriamoci nel vocabolario.

Prendiamo la "A". A come Attori. Attori che spesso non erano attori, ma facce: le facce che piacevano a Fellini. Che metteva le loro fotografie in grandi raccoglitori dai titoli bizzarri: "Bellone", "Facce antiche", "Vanno bene comunque"… D come Date. Quando, esattamente, si svolge l’azione di Amarcord? Certo, Fellini è Fellini, inventa a piacimento. Ma la grande nevicata che "sommerse la città" ci rimanda all’inverno del 1929, e il manifesto di un film con Ginger Rogers e Fred Astaire, Shall We Dance, ci porta alla metà degli anni Trenta. Ma D, anche, come Danilo Donati. Lo scenografo e costumista di Fellini, colui che reinventa a Cinecittà, tutta Rimini, persino il mare. Che è "il mare più mare che abbia mai visto", dice Fellini. E ricostruisce la piazza, il corso, il castello, la cattedrale, il cinema Fulgor, il caffè Commercio…

F come Fascismo. Scopriamo che Fellini studente rischiò grosso scrivendo una poesia dedicata al Duce: "Viva il re Viva il gran duce se a sicura vittoria ci conduce". Stava per essere espulso da tutte le scuole del regno: gli ci volle tutta la sua arte da incantatore di serpenti per convincere i professori che quel "se" era in realtà un "che" venuto fuori un po’ scarabocchiato… In Amarcord la Storia irrompe attraverso le figure dei fascisti. F come Fulgor. Cinematografo che esiste e resiste tuttora, dagli anni Dieci del cinema muto italiano. Dove Fellini vide il suo primo film, sulle ginocchia del padre. Era Maciste all’inferno. Fu il primo impatto con "quella cosa che si muoveva, che assomigliava alla vita, ma che era un po’ più grande della vita". E alla quale lui, Fellini, avrebbe dato un contributo fondamentale, eccezionale e indimenticabile.

G come Gradisca. Ninola, detta Gradisca, parrucchiera. La bella dagli occhi verdi per cui i maschi del Borgo impazziscono. Tutti la cercano, tutti la sognano, ma lei è perennemente sola: "Io ne ho tanti di sentimenti, ma a chi lo do?". La Gradisca, che si accontenta di fantasticare sulle storie d’amore che vede al cinema, e di accogliere gli omaggi più o meno audaci dei maschi del paese. Scrive Natalia Ginzburg: "Sogna Gary Cooper, ma si sposa con un carabiniere il cui sorriso ebete non sembra garantirle aspettative di felicità". Il destino di molti di noi, illuminati dal sogno, ma costretti ad accontentarci della realtà.

E, infine, le pagine sul Rex: sul transatlantico che passa davanti al Borgo, con i suoi "trenta piani e sedici fumaioli". Un passaggio eccezionale, l’apparizione di qualcosa che pare sacro. Il Rex, con la sua enorme ombra nera e le sue luci. Nella realtà, il transatlantico Rex passerà una sola volta vicino a Rimini, ma a luci spente, senza clamore. E nessuno dei riminesi se ne accorgerà...