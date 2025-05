Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme

Fra Iago Garcia e Amanda Lecciso è amore? Ancora non si può parlare di un sentimento così profondo, visto anche il poco tempo che è trascorso dalla loro uscita dalla casa del Grande Fratello. Quel che è certo, almeno stando alle dichiarazioni di entrambi gli ex gieffini, è che i due si stanno frequentando.

“Sono dovuto tornare in Spagna perché dovevo fare una cosa molto importante, ma il mio cuore come sapete è lì. Con Amanda mi sto trovando molto bene, ci stiamo conoscendo meglio fuori” ha spiegato Iago Garcia a Caterina Balivo nel salotto de ‘La volta buona’. “Il Grande Fratello non era il contesto giusto per un rapporto di coppia, almeno non per noi. Non era il contesto adatto a noi. Avevamo bisogno di più libertà, forse per la nostra età. E fuori ci stiamo vivendo meglio e adesso stiamo alla grande e questo rapporto è molto bello ed è sorprendente perché nessuno di noi due se l’aspettava” ha aggiunto.

Già, nessuno dei due se l’aspettava. Meno che mai la loro compagna di avventure nella casa Stefania Orlando, la quale più volte ha dichiarato di essere sorpresa in merito a un loro possibile avvicinamento.

"Si dice che nella casa sia tutto amplificato…ma certe cose restano forti anche fuori. Sempre con lo stesso amore” aveva scritto sui social la stessa Amanda Lecciso alla fine del Grande Fratello menzionando Iago Garcia e Luca Calvani. Lasciando intendere, quindi che tra loro ci fosse un’amicizia. Ora invece, dopo essere stati immortalati in un bacio a Roma, ecco la dichiarazione dell’attore. Che di fatto imprime il sigillo dell’ufficialità al loro rapporto. Sarà amore? Difficile dirlo ora, ma se son rose fioriranno...