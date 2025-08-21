Mercoledì 20 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
21 ago 2025
CRISTIANA MARIANI
Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati

La sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo si erano conosciuti nell’ultima edizione del reality show

Cellino San Marco, 21 agosto 2025 - Sembrava una storia d’amore destinata a durare nel tempo e invece fra Iago Garcia e Amanda Lecciso la relazione è già finita. “La nostra storia non ha retto alla distanza, abbiamo mille impegni io in Puglia e lui in Spagna” ha spiegato la sorella di Loredana Lecciso.

La storia d’amore fra Iago Garcia e Amanda Lecciso era iniziata in sordina subito dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello. Proprio l’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini li aveva fatti conoscere tanto al pubblico quanto fra di loro. Durante la loro permanenza nella Casa si erano avvicinati, ma nessuno dei due si era sbilanciato. Solo dopo la loro uscita è sbocciato di fatto il sentimento. Un sentimento che li ha tenuti insieme molto poco, visto che l’ufficialità della loro storia risale soltanto a fine maggio. In sostanza la relazione sarebbe durata ufficialmente tre-quattro mesi.

Una storia della quale entrambi avevano raccontato in diversi salotti televisivi, tenendo peraltro proprio a precisare che la distanza fra Italia e Spagna non sarebbe stata un problema. Ora invece ecco la separazione. Una rottura che sarebbe comunque avvenuta in un clima di serenità: fra Amanda Lecciso e Iago Garcia i rapporti sarebbero ancora molto buoni. “Tra noi non c'è nessun rancore, ma lui è a Madrid e io qua” ha dichiarato la salentina.

