Amadeus e Gerry: la nuova strana coppia dell’Ariston?

E mentre il Festival del cinema di Venezia si avvia alla conclusione (domani il gran finale), arrivano “rumors“ su un altro Festival, quello di Sanremo, in programma a febbraio. La notizia che ieri ha infiammato il web è stata quella legata alla foto che ritraeva Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme. Lo scoop è stato diffuso dallo stesso Ama che ha pubblicato l’immagine sul suo profilo Instagram scrivendo: "Beccati... colazione in compagnia di Gerry Scotti". "Eh, niente... ci hanno beccati!", fa eco Gerry. Prove tecniche di trasmissione: intesa come Sanremo?. I fan ci sperano e nei commenti l’entusiasmo per la possibile nuova coppia alla guida della manifestazione era alle stelle. Per Amadeus, Sanremo 2024 sarà il 5° festival consecutivo da conduttore e direttore artistico. I due volti tv sono legati da una lunga amicizia, quando entrambi facevano parte del gruppo autodefinitosi dei "ragazzi di Via Massena", i primi speaker radiofonici di Radio Deejay, con Jovanotti, Linus, Fiorello.