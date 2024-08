Amadeus al debutto sul Nove: quiz game e serate musicali

Doppio debutto sul Nove per Amadeus dal 22 settembre. Quel giorno l’ex volto Rai inizierà la sua avventura alla corte di Warner Bros. Discovery sia in access prime time con Chissà chi è – nuovo titolo del quiz show basato sul format Endemol Identity, da cui è stato tratto Soliti ignoti – sia in prime time con uno show evento (titolo provvisorio Suzuki Music Party) in onda dall’Allianz Cloud di Milano. . Attesi sul palco numeri uno della musica, con brani del repertorio ma anche hit in anteprima. Nelle vesti di conduttore e direttore artistico, l’ex volto Rai potrà capitalizzare l’esperienza dei 5 Festival di Sanremo, in un format prodotto da Banijay che sembra richiamare quell’Arena Suzuki che il conduttore ha guidato nelle ultime tre stagioni su Raiuno. Ma più che una cavalcata tra le hit dei decenni passati, il programma abbraccerà le nuove tendenze della musica contemporanea, come ha Ama ha fatto all’Ariston.