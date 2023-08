Ama Music Festival 2023: programma, ospiti e biglietti

La cittadina di Romano D'Ezzelino è pronta ad ospitare ancora una volta l’AMA Music Festival, arrivato quest’anno alla sua quinta edizione. Anche per il 2023, il grande evento musicale sarà caratterizzato da un’ampia varietà di generi musicali, da un importante parterre de rois di artisti italiani e internazionali e, dulcis in fundo, da un’attenzione particolare riguardo al tema della sostenibilità ambientale.

Un Eclettico Mix di Generi Musicali

Una delle caratteristiche distintive dell'AMA Music Festival è la sua eclettica selezione di generi musicali. Quest'anno, il palco ospiterà una vasta gamma di artisti che spaziano dal pop all'indie, passando per il rock, l’hip-hop e molto altro ancora. Una mescolanza di suoni che ha sempre attirato all’Ama un pubblico particolarmente eterogeneo, tra le principali e più apprezzate caratteristiche della kermesse musicale.

Il programma: tutti i cantanti che saliranno sul palco

Iniziato ufficialmente con la preview dello scorso 8 luglio (a cui hanno partecipato Chemical Brothers, Motel Connection e Bloody Beetroots) l’Ama Music Festival si aprirà martedì 22 agosto con l’attesissimo live dei Verdena, gli headliner della giornata. Il 23 agosto invece la line-up sarà molto più ricca e includerà i Turnstile, i White Lies e i BNKR44. Il 24 agosto invece sarà una giornata all’insegna del miglior rap italiano e internazionale in circolazione grazie ai set dei Cypress Hill e i Colle Der Formento con Kaos e DJ Craim. Ci sarà ancora spazio per il rap italiano con il live degli Articolo 31 del 25 agosto, mentre il 26 sarà un giorno ricco di artisti molto amati dalla Generazione Z che includerà le performance di Yungblud, Naska, Bresh, La Sad e Call me Karizma. L’Ama Music Festival 2023 si chiuderà infine in bellezza domenica 27 agosto con il rock e il metal dei Megadeth, dei Lacuna Coil, dei Katatonia e dei Messa.

Un'esperienza a 360° gradi per il pubblico

Oltre alle esibizioni musicali, l'AMA Music Festival offrirà al suo pubblico un'esperienza completa attraverso una serie di attività interattive e coinvolgenti. Workshop, sessioni di ascolto, esposizioni d'arte e aree di ristoro daranno vita ad un un ambiente vivace e stimolante in cui i partecipanti potranno immergersi completamente nell'atmosfera del festival. Tutte le serate, inoltre, saranno accompagnate da spettacoli con personaggi pubblici, navigatori ed escursionisti che saliranno sul palco per sensibilizzare i presenti sulle tematiche legate all’ecologia. Vale inoltre la pena ricordare che gli organizzatori hanno confermato che tutti i rifiuti prodotti verranno riciclati.

I biglietti

Chi è interessato al festival ha due opzioni: sarà infatti possibile comprare su www.ticketone.it un pass per tutti e 5 i giorni dell’evento musicale oppure il biglietto per una singola serata. Per alcuni dei concerti in programma, inoltre, è previsto anche uno speciale vip pack, disponibile per chi è alla ricerca di un’esperienza indimenticabile a pochi metri dal proprio artista preferito. Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.