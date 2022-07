Alvaro Vitali: "A Fellini piaceva come fischiavo. Fenech? La migliore"

"Facevo l’assistente di un elettricista, e un giorno lui mi dice: “Vieni con me“. Finiamo allo studio 5 di Cinecittà, dove un regista stava cercando un attore magrolino. Aspetto due ore. Poi mi fanno entrare in una grande sala dove vedo, in cima a una scala, un grande cappello, una sciarpa bianca e una luce abbagliante. Era Federico Fellini. Mi dice, con la sua voce esile: “Ragazzo, lo sai fare il fischio del merlo?“ Non sapevo come fischiasse il merlo, ma mi sono ammazzato a fare fischi di ogni tipo: forte, piano, fortissimo… Alla fine quella luce in cima alla scala mi dice: “Bene, ti prendo!“ E da lì è cambiata la mia vita". Non tutti sanno che Alvaro Vitali, 72 anni, l’attore di centocinquanta film, molti dei quali alle prese con dottoresse del distretto militare, insegnanti col vizietto, ripetenti che fanno l’occhietto al preside, donne bellissime maniache dell’igiene – facevano una doccia ogni dieci minuti – ha iniziato con Federico Fellini. Recentemente AlvaroVitali è stato premiato al Prato film festival, rassegna dedicata all’arte preziosa e difficile della commedia diretta da Romeo Conte; ci ha ricordato i suoi esordi. E mille aneddoti, mille episodi vissuti con attori e attrici di quegli anni. Alvaro Vitali, tutti la conoscono come Pierino. Ma lei conquistò anche la fiducia, persino l’amicizia, di Federico Fellini… "È vero: Fellini aveva una predilezione per me. A volte, dopo il set, andavamo a cena, in qualche saletta interna. A lui non piaceva farsi vedere, amava stare appartato. Mi raccontava barzellette, poi parlavamo di film. E spesso gli dicevo: “Maestro, ma io di questo film non ci ho capito niente“. E lui rideva. Gli piaceva la mia sincerità. Non amava chi esibiva la sua cultura. Preferiva le persone semplici e io ero proprio così". Come Fellini, lei ha avuto ...