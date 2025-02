Alpaca o Broccoli Haircut, il taglio amato dai giovani e non solo

Lo abbiamo già visto sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo, nella sua versione più riccia, sfoggiato da Stash dei The Kolors, Tony Effe e Rocco Hunt. È il taglio di capelli che va per la maggiore in particolare tra i pre-adolescenti e ha un nome ben preciso e particolare: Alpaca Haircut, noto anche come Broccoli Haircut.

Cos’è l’Alpaca Haircut

Si tratta di una variante del Faded Cut, con lati e nuca rasati e ciocche più lunghe nella parte superiore. Un’acconciatura che, sui social, è stata spesso paragonata all’omonimo mammifero sudamericano, l’alpaca. Eppure, quello che sembrava solo uno scherzo sui social si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di stile, grazie anche all’influenza di creator come Noah Beck e Jack Doherty, molto seguiti su YouTube e TikTok. La versione sanremese di questo look è meno soffice e spettinata rispetto a quella diffusa sui social, con ricci più definiti e stretti, tanto da essere definita Broccoli Haircut, ormai di tendenza su TikTok.

La Zoomer Perm in stile anni ’80

Alcuni chiamano questo stile – declinato in versione Alpaca o Broccoli – Zoomer Perm, un termine che sottolinea il gap generazionale tra ragazzi e genitori e fa riferimento all’uso della permanente per chi parte da capelli lisci. In realtà, questa tendenza non è affatto nuova: altro non è che un’evoluzione del Mushroom Cut degli anni ‘80, riportato in auge dalla passione per i ricci e dalle tecniche di sfumatura moderne. I ragazzi di oggi, poi, usano un metodo di styling fai-da-te alternativo. Come molti hanno mostrato in alcuni video sui social, quando non hanno strumenti professionali a disposizione, utilizzano un semplice cappello con visiera per ottenere il volume perfetto: direzionano il phon dal basso verso l’alto, lasciando che il ciuffo si asciughi con la giusta forma. A completare il look, una spruzzata di polvere texturizzante o una pasta lucidante per chi ha i capelli più ricci.

A chi stanno bene i ricci Alpaca o Broccoli

Il taglio Alpaca Haircut o Broccoli Haircut valorizza soprattutto determinate tipologie di visi e capelli e risulta particolarmente adatto a chi desidera un look moderno e di tendenza. Si adatta bene ai volti ovali e allungati, poiché il volume concentrato sulla parte superiore aiuta a bilanciare le proporzioni del viso. Anche i volti più spigolosi, come quelli quadrati o triangolari, possono trarre beneficio da questa acconciatura, grazie alla morbidezza dei ricci che addolcisce i lineamenti e riduce l’accento su una mascella pronunciata. Dal punto di vista della tipologia di capello, il taglio è ideale per chi ha una texture riccia o mossa naturale, poiché permette di ottenere l’effetto desiderato senza dover ricorrere a trattamenti aggiuntivi. Inoltre, si inserisce perfettamente in uno stile giovane e ispirato alla moda urbana, risultando particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni e dagli appassionati di tendenze beauty virali.