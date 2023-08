Aloha: così Elvis inventò la mondovisione

di Andrea Spinelli

Ottantasette colpi. Nel ‘94 ci volle il brutale abbattimento di Tyke, l’elefantessa fuggita durante uno spettacolo circense dopo aver ucciso il domatore, per erodere all’Honolulu International Center un po’ della magia conquistata in mondovisione ventuno anni prima grazie ad Elvis. La concitazione della caccia al pachiderma, l’orrore negli occhi dei bambini in strada davanti alla carcassa crivellata di colpi, finirono con l’annacquare quell’allure di tempio delle meraviglie conquistato dallo spropositato disco volante acquattato tra le palme di Ward Avenue, oggi Neal Blaisdell Center, grazie alle gesta di gladiatori da arena come Led Zeppelin, Rollling Sones, Elton John, Aerosmith, ma soprattutto dal successo di Presley con Aloha from Hawaii, primo concerto via satellite della storia.

È vero che nel ‘67 la corsa allo spazio della musica pop se l’erano aggiudicata i Beatles eseguendo All you need is love in diretta da Londra all’interno dello show One world, ma in quella produzione figuravano tanti altri comprimari, a cominciare da Franco Zeffirelli, Leonard Bernstein, il pittore Joan Mirò. Ecco perché dal 2007 un Elvis di bronzo a grandezza naturale roccheggia con la sua chitarra davanti all’ingresso del “disco volante” per rivendicare che Aloha from Hawaii fu il primo “satellite tv concert”.

I “lei”, le ghirlande attorno al collo della statua che i fan sostituiscono periodicamente con imperitura devozione, sono fatti con fiori di ‘ilima, riservati un tempo sull’isola di Oahu soprattutto ai re. A sovrani come “The Pelvis”, che qui ha tenuto un pugno di memorabili concerti (tra cui quello a Pearl Harbor del ’61 per contribuire alla costruzione del memoriale sul sito in cui giace sommersa l’U.S.S. Arizona), ha girato tre film (Blue Hawaii del 1961, Cento ragazze e un marinaio del 1962 e Paradiso hawaiano del 1966), e ha perfino preso ispirazione per il décor della “Jungle Room” allestita a Graceland con l’intenzione di trapiantare un angolo di Hawaii nella sua villa il Tennessee. Ma quel 13 gennaio 1973, poi proclamato dal sindaco di origini siciliane Frank Fasi “Elvis Presley day”, rappresenta una data storica per Honolulu. E non solo per i 75mila dollari raccolti dallo show davanti alle telecamere della Nbc (e da quello “preparatorio” del giorno prima) a favore del centro di ricerca sul cancro intitolato a Kui Lee, musicista hawaiiano morto giovanissimo a cui Elvis aveva già dedicato nel ’66 il brano I’ll remember you.

Teletrasmesso in 40 paesi (per via del fuso) dal 14 gennaio il kolossal tv s’è rivelato, infatti, un formidabile volano turistico. L’idea di cambiare scala e trasformare i fan di Presley da milioni a miliardi era venuta al colonnello Tom Parker, manager dell’idolo di Tupelo, un anno prima assistendo sul piccolo schermo alla visita di Nixon in Cina. Se l’aveva fatto il Presidente, pensò, avrebbe potuto farlo pure Elvis nel cuore del Pacifico. D’altronde era stato proprio lui nel 1957 a inventarsi il connubio Elvis-Hawaii con la scelta di concludere il tour di quell’anno all’Honolulu Stadium. Parker, che come al solito ne sapeva una più del diavolo, pianificando il calendario delle esibizioni s’era ricordato che per l’ultimo Natale delle oltre 400mila cartoline di auguri piovute sulla scrivania del suo pupillo da tutto il mondo 21mila portavano il timbro delle Hawaii; cifra astronomica per un arcipelago di sole 600mila anime. Aveva visto giusto, neanche a dirlo, ancora una volta.

Altri tempi, anche se la favola senza happy ending del re del rock – morto il 16 agosto del ’77 a 42 anni – continua a riempire le cronache. E a tinte sempre più cupe. Lo scorso gennaio l’unica figlia Lisa Marie è morta improvvisamente, stroncata da una occlusione intestinale a soli 54 anni, trovando così posto nel giardino-mausoleo di Graceland accanto al padre, ai nonni e al figlio Benjamin Keough, suicida nel 2000 a soli 28 anni. Vicende destinate a trovare eco pure nel film Priscilla, prodotto dall’ex moglie di Presley e diretto da Sofia Coppola. Nell’attesa di essere presentato in gara a Venezia, Priscilla è stato travolto sul web da stroncature preventive frutto anche dei risentimenti dei fan per la vertenza giudiziale su questioni ereditarie che contrappone nonna e nipote, la primogenita di Lisa Marie, Danielle Riley Keough.

Proprio mercoledì scorso, 46° anniversario della scomparsa del “King” del rock’n’roll, è arrivata nei negozi una nuova versione di Aloha from Hawaii via satellite, con tre cd e il blue ray dello storico evento. Celebrazione (obbligata, vista la ricorrenza dei 50 anni) dell’ultimo vero trionfo di una carriera colossale, abbattuta dal peso della fama, dello showbiz, di una vita privata travagliata, come la sfortunata Tyke sul marciapiede di Ilaniwai Street.