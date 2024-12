Almanacco del Giorno: cosa accadde l'11 dicembre

L'11 dicembre è una data ricca di eventi significativi nella storia mondiale e italiana. In questo almanacco del giorno, esploreremo alcuni degli avvenimenti più importanti accaduti in questa giornata, le personalità nate e scomparse, il proverbio del giorno e altre curiosità legate all'11 dicembre.

Cosa accadde l'11 dicembre

Il primo evento di rilievo accadde nel 1946, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite creò l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, con l'obiettivo di fornire assistenza umanitaria e sviluppo a lungo termine ai bambini e alle madri nei paesi in via di sviluppo. Questo evento ha segnato un importante passo avanti nei diritti dell'infanzia a livello globale.

Un altro importante avvenimento avvenne nel 1972, quando l'Apollo 17 atterrò sulla Luna. Fu l'ultima missione del programma Apollo a portare esseri umani sulla superficie lunare, segnando la fine di un'era di esplorazione spaziale diretta.

Infine, nel 2008, il finanziere Bernard Madoff fu arrestato con l'accusa di aver orchestrato uno dei più grandi schemi di Ponzi nella storia finanziaria, con perdite stimate in miliardi di dollari. Questo evento ha avuto un impatto significativo sul mondo finanziario e sulla fiducia degli investitori.

Chi è nato l'11 dicembre

Tra le personalità nate l'11 dicembre, spicca il nome di Carlo Ponti, nato nel 1912. Ponti è stato un famoso produttore cinematografico italiano, noto per il suo lavoro con registi di fama mondiale e per il suo matrimonio con l'attrice Sophia Loren. La sua carriera ha avuto un impatto duraturo sull'industria cinematografica italiana e internazionale.

Un'altra figura di rilievo è stata la cantante statunitense Brenda Lee, nata nel 1944, famosa per il suo successo "Rockin' Around the Christmas Tree", che continua a essere un classico delle festività natalizie.

Chi è morto l'11 dicembre

Tra le personalità scomparse l'11 dicembre, ricordiamo Sam Cooke, morto nel 1964. Cooke è stato un influente cantante e compositore statunitense, noto per il suo contributo alla musica soul e per successi come "A Change Is Gonna Come".

Il proverbio del giorno 11 dicembre

Il proverbio del giorno recita: "Dicembre gelato, non va disprezzato." Questo proverbio sottolinea l'importanza del freddo invernale per la natura, in quanto il gelo aiuta a preservare i raccolti e a preparare la terra per la primavera.

Alba e tramonto l'11 dicembre

In Italia, l'11 dicembre, il sole sorge intorno alle 7:30 e tramonta verso le 16:40. La luna sorge alle 15:00 e tramonta alle 4:30 del giorno successivo. Attualmente, siamo in fase di luna crescente.

Festività dell'11 dicembre

L'11 dicembre non è un giorno di festività nazionale in Italia, ma è celebrato come Giornata Internazionale della Montagna, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza delle montagne nel mondo.