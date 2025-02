Almanacco del Giorno: Cosa Accadde il 3 Febbraio

Il 3 febbraio è una data che ha visto accadere diversi eventi significativi nel corso della storia. In questo articolo, esploreremo alcuni di questi eventi, oltre a scoprire chi è nato e chi è morto in questa giornata, il proverbio del giorno e alcune curiosità astronomiche.

Cosa Accadde il 3 Febbraio

Il 3 febbraio 1959 è conosciuto come "il giorno in cui la musica morì". In un tragico incidente aereo, persero la vita i celebri musicisti Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson, noto come The Big Bopper. Questo evento segnò profondamente la storia della musica rock and roll.

In Italia, il 3 febbraio 1998, avvenne la tragedia del Cermis. Un aereo militare statunitense tranciò i cavi di una funivia nelle Dolomiti, causando la morte di 20 persone. Questo incidente sollevò molte polemiche e discussioni sulla sicurezza delle operazioni militari in aree civili.

Infine, il 3 febbraio 1966, la sonda sovietica Luna 9 effettuò il primo atterraggio morbido sulla Luna, inviando immagini televisive della superficie lunare. Questo rappresentò un importante traguardo nella corsa allo spazio.

Chi è Nato il 3 Febbraio

Il 3 febbraio 1809 nacque Felix Mendelssohn, compositore tedesco noto per le sue sinfonie e concerti che hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica classica. Mendelssohn è ricordato per opere come "Sogno di una notte di mezza estate" e il "Concerto per violino in mi minore".

Tra i nati del 3 febbraio troviamo anche Morgan Fairchild, attrice statunitense nata nel 1950, famosa per i suoi ruoli in serie televisive come "Flamingo Road" e "Falcon Crest".

Chi è Morto il 3 Febbraio

Il 3 febbraio 1924 morì Woodrow Wilson, il 28º Presidente degli Stati Uniti, noto per il suo ruolo nella fondazione della Società delle Nazioni e per aver guidato il paese durante la Prima Guerra Mondiale. La sua morte segnò la fine di un'era di importanti cambiamenti politici e sociali.

Il Proverbio del Giorno 3 Febbraio

"Per Santa Dorotea, dalla neve alla brea." Questo proverbio si riferisce febbraio, giorno e suggerisce che il clima invernale può iniziare a migliorare, passando dalla neve al fango.

Curiosità Astronomiche del 3 Febbraio

Il 3 febbraio, l'alba in Italia avviene intorno alle 7:30, mentre il tramonto è previsto per le 17:30. La Luna sorge alle 11:00 e tramonta alle 1:00 del giorno successivo. Attualmente, la Luna si trova nella fase di primo quarto.

Festività del 3 Febbraio

Il 3 febbraio si celebra la festa di San Biagio, venerato come protettore della gola. In molte località italiane, è tradizione benedire la gola con candele incrociate in suo onore.