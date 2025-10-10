Allo Spirit De Milan prosegue lo swing. Ballerini, musicisti e appassionati

Lo swing torna a Milano: da oggi a domenica lo Spirit De Milan accoglie ballerini, musicisti e appassionati da tutto il mondo per la tredicesima edizione di SWING’N’MILAN! Tre giorni di musica dal vivo, ballo, dj set, competizioni e corner vintage animano il locale milanese, in un viaggio nel tempo degli anni ’30 e ’40.

Ogni sera, a partire dalle 19.30, lo Spirit de Milan ospita concerti di band italiane e internazionali e una doppia ballroom. Oggi il palco sarà per Gordon Webster, pianista e bandleader di fama mondiale. A infiammare la pista ci sarà anche la competizione Mi & Ti (Mix and Match) e lo swing dj set. Domani si alterneranno la NP Big Band, l’energia senza fine di Gordon Webster e la Strictly Lindy Hop Couple Competition con ballerini internazionali, per poi concludere con lo swing dj set.

Domenica chiusura in grande stile con la Monday Orchestra, 18 musicisti guidati da Luca Missiti che proporranno standard jazz, swing e arrangiamenti originali. Oltre alle serate del festival, Swing’n’Milan propone un camp intensivo di Lindy Hop e Solo Jazz con insegnanti internazionali.