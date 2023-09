Allenarsi alla solidarietà insieme al bassotto. Pigiama Party in Brianza

Dopo il successo de “La strabassotti” arriva il 15 ottobre a Concorezzo (Monza-Brianza) il “Bass pigiama party“. In piazza della Pace si farà colazione in pigiama con il proprio bassotto insieme a Cuor Di Pelo, l’associazione, nata nel maggio 2015, per occuparsi di ogni bassotto (foto di Flavio Di Propezio) in difficoltà su tutto il territorio nazionale. La colazione solidale del 15 ottobre andrà proprio a beneficio dei bassotti in cerca di famiglia.

Durante l’evento si svolgeranno diverse attività ludiche a cura di My Dog’s Team asd che intratterrà i bassotti con giochi di ricerca olfattiva ludica. Saranno presenti anche tante altre associazioni e aziende che operano nel mondo dei Pet e, durante la manifestazione, si svolgerà una sfilata cinofila dove i bassotti saranno accompagnati dai loro umani in pigiama. Ospite d’onore la Drag Queen Carlo Bruni che si esibirà nei panni di una nota cantante della musica italiana di cui non viene svelata in a nticipo l’identità per non rovinare la sorpresa.

A tutti i bassotti partecipanti alla colazione verrà dato in omaggio un papillon (così saranno certamente più eleganti dei propri accompagnatori) e altri gadget a tema. Per chi viene da lontano, Cuor di Pelo ha stipulato una convenzione con l’Euro Hotel Residence di Concorezzo (Via Monza, 27) che devolverà ai bassotti dell’associazione parte del ricavato delle prenotazioni dei partecipanti all’evento che pernotteranno nella struttura. Il programma della giornata prevede alle 8.30 l’iscrizione alla colazione delle 9.30, alle 10 la sfilata in pigiama, alle 13 le premiazioni.