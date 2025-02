Alle Terme o in città. Si brinda all’amore tra vini Doc e olio Evo

San Valentino tra Toscana e Liguria. Al ristorante Barbagianni di Colle di Val D’Elsa verrà realizzata la squisita Torta al miele e panna acida, un dessert che prende ispirazione da una tradizionale ricetta russa preparata con pan di spagna, frolla, crema di panna acida e zucchero a velo. Il cinque stelle Ville sull’Arno, nel centro storico di Firenze, invita le coppie a vivere un San Valentino esclusivo con il pacchetto ’Send Me a Kiss from Florence’, che prevede colazione, accesso alla Spa con massaggio di trenta minuti per persona, cena romantica a tre portate al ristorante Flora e Fauno e infine lo Special Gift from Dante (cadeau in camera).

La Wine Lovers Experience è invece una giornata nella campagna di Montepulciano alla scoperta del Vino Nobile in compagnia di una guida; è incluso un pranzo a base di prodotti tipici toscani, mentre domani e domenica ’Anteprima del Vino Nobile’ di Montepulciano 2020 alla Fortezza Poliziana. A Chianciano Terme da non perdere il ’Dolce Vita Tour’, con ingresso alle Terme Sensoriali e aperitivo in un caffè storico; a San Casciano dei Bagni invece i ’Panorami del Benessere’, mentre alle Terme di Montepulciano emozioni nella Grotta Lunare, con rigenerante massaggio di coppia. Infine ai Bagni di Pisa, serata speciale con aperitivo nell’elegante atmosfera del Bar Shelley e cena gourmet a lume di candela al Ristorante dei Lorena.

A Ventimiglia, siamo in Liguria, ’Unexpected Chocolate’ al ristorante 1 Stella Michelin Balzi Rossi, dove oggi lo chef Enrico Marmo propone un dolce capace di riscrivere l’abbinamento cioccolato e olio Evo in una chiave diversa e contemporanea.