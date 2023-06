All’asta il “mondo“ dei Newman

Oltre 300 oggetti della collezione privata di Paul Newman, morto nel 2008 all’età di 83 anni, e della moglie, l’attrice premio Oscar Joanne Woodward, che ha 93 anni ed è da tempo malata del morbo di Alzheimer, vanno all’asta in tre giorni del mese di giugno da Sotheby’s a New York per volontà dei figli. La collezione, intitolata The World of Joanne Woodward and Paul Newman, comprende oggetti che offrono uno sguardo intimo sulla vita professionale e personale della coppia di divi. I lotti provengono principalmente dalla villa di Newman nel Connecticut.

"I nostri genitori – hanno spiegato i figli – hanno dedicato la loro vita a perseguire le cose che li ispiravano, sia a livello personale che professionale o come collezionisti. Ci auguriamo che il pubblico tragga altrettanto piacere da questa collezione che la nostra famiglia ha conservato per decenni e che offre un’ulteriore visione di chi erano al di là dei loro personaggi glamour di Hollywood".