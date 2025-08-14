Allarme anche in Italia: interviene il Ministero

In Italia, contro la tendenza social dell’estate di esporsi al sole fino a produrre scottature volontarie che creano disegni sulla pelle, il ministero della Salute sta per prendere provvedimenti. Alessio Nardini, direttore della Dg dei corretti stili di vita e dei rapporti con l’ecosistema, fa sapere che si "valutano le possibili iniziative da intraprendere, anche attraverso la definizione di messaggi di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno, eventualmente coinvolgendo esperti del settore".
"Allo stesso tempo – prosegue – valuteremo la possibilità di interagire con le piattaforme social, così che possano intervenire direttamente".
Inoltre, non è escluso il coinvolgimento della Polizia Postale o del Nas se, come concluso da Nardini, "emergesse la presenza di contenuti che possano configurare fattispecie di reato o che mettano in pericolo la salute di minori".