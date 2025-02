All’Arcimboldi arriva Brignano insieme ai 7 re di Roma

Di milanese c’è giusto l’indirizzo: Teatro degli Arcimboldi, dal 19 febbraio al 2 marzo. Per il resto l’immaginario è clamorosamente romano de Roma. Senza alcuna possibilità di fraintendimento. Con però l’amatissimo Enrico Brignano (nella foto) a fare da collante comico fra orizzonti lontani. Rispolverando un classico contemporaneo: ’I sette re di Roma’, spettacolo cult di Luigi Magni (con musiche di Nicola Piovani) che dopo il debutto a San Valentino del 1989, per anni è stato un appuntamento fisso nelle stagioni del Sistina. Anche se all’epoca protagonista assoluto era il maestro Gigi Proietti. Sembra ieri. Quasi un passaggio di testimone, dunque. Con Brignano che qui firma anche la regia di un lavoro un po’ riadattato ai nuovi gusti. Nonostante poi i personaggi principali siano sempre loro, i leggendari re della Capitale. Quelli coi nomi strani, che non ci si ricorda mai nelle parole crociate. Canzoni, balletti, risate tra travestimenti e cambi scena. Con Brignano mattatore. Circondato da una giovane, vivacissima compagnia. Oltre a Michele Gammino nel ruolo di Giano, sorta di narratore ufficiale.

Diego Vincenti