Alla scoperta di Virgilio. Il Museo di Mantova onora il suo poeta

Il Comune di Mantova, in collaborazione con la Scuola Holden, nella cornice del palazzo Podestà ha inaugurato una spazio culturale e innovativo dedicato al poeta latino Virgilio, nato a Mantova. Il Museo Virgilio presenta otto sale (Foyer, Incipit, Bucoliche, Georgiche, Intermezzo, Eneide, Leggenda di Virgilio, Gran Finale) su due livelli con installazioni sonore e multisensoriali che, come singoli capitoli di una storia, accompagnano e immergono i visitatori nella vita e nella scrittura dell’autore, nella sua sensibilità e nelle sue idee, nella sua epoca, ma anche nella nostra. Il percorso museale non si accontenta dello spazio fisico, ma è sviluppato anche un ambiente digitale ad hoc, tramite l’app Museo Virgilio e i due percorsi interattivi My Virgilio e Virgilio Glocal.

L’app permette di decidere quali storie e quali informazioni approfondire. Scuola Holden ha pensato al museo come un’esperienza che mette al centro visitatori e visitatrici, diventando così protagonisti della storia. Si è voluto creare un luogo accessibile a tutti e che negli anni è destinato ad arrichirsi con nuovi contenuti e sale. "Oggi i musei sono spazi di dialogo critico sul passato ma proiettati al futuro. Sono luoghi per la salvaguardia dei ricordi, per le generazioni future, ma anche il posto dove prendere atto delle sfide del presente. I musei sono fatti così: possono essere musei di tutti solo se promuovono la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità", commenta Veronica Ghizzi, direttrice dei Musei Civici di Mantova.

