Alla scoperta delle Marche. Nella terra dei santi e dei tesori d’arte

Le Marche conservano tantissime testimonianze della spiritualità, del passaggio e della nascita di alcuni Santi che hanno segnato la storia delle comunità. Le colline e le valli con i loro borghi e musei custodiscono l’eredità umana e spirituale di questi protagonisti ma anche i tesori dell’arte ispirati da queste figure.

San Nicola da Tolentino (Mc) è tra i santi più importanti delle Marche. Nato nel 1245 fu un frate agostiniano molto conosciuto da vivo per le sue capacità taumaturgiche e venne subito canonizzato dopo la sua morte nel 1305. E’ Patrono del Purgatorio e protettore delle puerpere. A lui è dedicata la Basilica di San Nicola a Tolentino (1465) uno dei santuari più importanti dell’Italia centrale che conserva le reliquie del santo. Di particolare pregio è il Cappellone di San Nicola, la più alta testimonianza della pittura del Trecento nelle Marche.

Canonizzata nel 1950, Santa Maria Goretti è venerata come santa e martire dalla Chiesa Cattolica. Nata nel 1880 nel borgo di Corinaldo (An), si trasferisce con la famiglia nel 1897 nella campagna romana, dove divide la casa con i Serenelli, il padre e il figlio Alessandro. Il 5 luglio 1902 il ragazzo dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto alle sue avance, la colpisce ripetutamente con un punteruolo. Maria, poco prima di morire decide di perdonarlo. A Corinaldo (An) sono visitabili i luoghi della vita della Santa.

San Giacomo della Marca, al secolo Domenico Gangale nato a Monteprandone nel 1393, e laureato in diritto civile ed ecclesiastico si distinse per l’efficacia delle sue prediche che attiravano molti fedeli. Protettore dei bambini, si prodigò per tutta la vita contro l’usura, le eresie e come pacificatore (il suo intervento favorì una storica pace nel 1446 e poi nel 1463 tra Fermo e Ascoli eterne nemiche). San Giacomo era amante della cultura e a Monteprandone, nel Museo Civico, è conservata parte della sua Libreria dedicata all’istruzione dei religiosi e dei suoi confratelli nelle Marche. Nel Convento di Santa Maria delle Grazie, sono conservate le sue esequie attorniate da affreschi che narrano le sue gesta.

La Santa Camilla Da Varano invece, figlia del principe Giulio Cesare Da Varano, signore di Camerino, a 18 anni pensò di ritirarsi a vita religiosa, vincendo le tentazioni di una vita frivola. Nel 1502 lo spietato Cesare Borgia uccise il padre e il fratello della santa che perdonò gli assassini dei suoi parenti. Tra i luoghi a lei dedicati il Monastero di Santa Chiara di Urbino, oggi sede dell’ISIA, uno dei più importanti istituti di moda italiani. Questo luogo è visitabile e consente di fare un’esperienza unica fra arte e mistero.

San Marcellino ricevette l’episcopato di Ancona nel V secolo da san Gregorio Magno che ne esaltava la santità e le opere miracolose. Tra queste il suo intervento in soccorso della città di Ancona, minacciata da un grave incendio, spento prontamente dal santo che fece ritrarre le fiamme. Attualmente le spoglie di San Marcellino sono conservate nella Cattedrale di San Ciriaco di Ancona, che contiene le spoglie dei Santi patroni della città.

Beato Sante Brancorsini (1343-1394) a 20 anni uccise incidentalmente un suo parente e per questo motivo decise di ritirarsi in convento. Ben presto alle sue qualità di grande laboriosità e profonda spiritualità, si aggiunse la fama di taumaturgo. Poco lontano da Mombaroccio (Pu) c’è il celebre Santuario a lui dedicato in cui è custodita sin dal ‘300 la spoglia del Beato Sante. Il Museo conserva interessanti opere (dipinti, ex-voto, incisioni, vasi sacri in argento).

Nel borgo di Mercatello sul Metauro, nel 1660 nasce Santa Veronica Giuliani da subito devota a Dio. Nel 1697, secondo la storia, la Santa riceve il dono delle stigmate. Fu proclamata nel 2017 ’Patrona presso Dio degli sportivi dell’arte della scherma in Italia’, perché da giovane aveva esercitato l’arte della spada. Nella sua casa natale volle istituire il complesso delle Cappuccine, con un santuario e una chiesa dove oggi sono conservate le sue spoglie.