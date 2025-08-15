Alla scoperta della playlist di Napoleone: "Canticchiava quando era di malumore"

È immaginabile pensare che Napoleone prima o dopo una battaglia si mettesse a canticchiare una melodia? "Sì. Ho scoperto per esempio che quando lui era di malumore, intonava canzoni repubblicane e rivoluzionarie come Français, le signal est donné (Francesi il segnale è dato) di Pierre Jacques Caussé". A parlare è Peter Hicks, docente universitario di storia, musicista e responsabile delle relazioni internazionali della Fondation Napoléon di Parigi, da poco nominato Cavaliere dell’Ordine nazionale del Merito. Martedì alle 21.30 al Real Collegio di Lucca in occasione del programma “Tre serate con Napoleone” si terrà una conferenza concerto con il professor Hicks dal titolo La playlist di Napoleone. Inni, canti e musiche da Parigi e Sant’Elena. Un momento di incontro che farà scoprire i gusti musicali dell’imperatore. La playlist cara a Napoleone e riproposta eccezionalmente sarà composta da Della ripresa di Tolone di Lemière de Corvey, Partant pour la Syrie della regina Hortense Eugénie Cécile Bonaparte, Le chant du Retour di Étienne Nicolas Méhul, Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille? di André Grétry, La marcia funebre di Charles Macarthy, e Adeste fideles. Brani riscoperti, trascritti e arrangiati dallo stesso Hicks.

Professore, possiamo dire di essere sulle tracce musicali di Napoleone? "Completamente, e tengo a iniziare con l’epopea di Napoleone; la serata comincia con un brano, l’ouverture de Della ripresa di Tolone che è stato ritrovato: non era suonato da 200 anni e fu rinvenuto nel momento stesso dell’assedio di Tolone, primo momento di gloria dell’imperatore; è un brano importante che si presenta all’inizio della sua carriera, creato da un soldato poi diventato compositore, Lemière de Corvey: oggi il manoscritto è alla Biblioteca nazionale parigina".

I brani ritrovati e poi arrangiati sono inediti? "Sicuramente il primo, poi ne troviamo altri e alla fine della playlist che proporremo, eccone uno composto da un abitante di Sant’Elena che faceva parte della Guardia Reale; il quale compone una marcia funebre in occasione della morte di Napoleone nel 1821; il manoscritto mi è stato dato da un collega, io l’ho rimaneggiato per un gruppo di frati e di nuovo è stato rivisto dai ragazzi del Conservatorio di Lucca".

Quanto amava la musica Napoleone? "Possiamo dire molto, amava particolarmente la musica italiana cantata; il suo compositore di riferimento era Giovanni Paisiello (tra i maggiori rappresentanti della scuola musicale napoletana e compositore del Classicismo, ndr)".

Dunque si aggiungono nuovi tasselli su Napoleone ed Elisa in Toscana? "Sì, non vi è dubbio; uno dei suoi brani preferiti era stato composto dalla figlia di Giuseppina di Beauharnais (la sua prima moglie, ndr), Hortense Eugénie Cécile Bonaparte, diventato anche l’inno nazionale francese durante il Secondo Impero, e si chiama Partant pour la Syrie, melodia diventata illegale durante il momento tra i due Napoleone, il primo e terzo".

Lei collabora con il Conservatorio di Lucca, la città di cui Elisa Bonaparte, la sorella minore di Napoleone, fu principessa? "Sì, è una collaborazione molto importante, così come i rapporti con la dottoressa Roberta Martinelli, figura di riferimento, sono di primo piano; da tempo, poi, con il Conservatorio sviluppiamo il tema di far suonare questa musica sconosciuta che, è importante dirlo, era comunque la banda sonora di Napoleone e probabilmente anche a Lucca, all’epoca di Elisa, queste melodie risuonavano".

C’è un brano che durante la serata assumerà un significato particolare? "La sera del concerto proporremo la Battaglia di Austerlitz: si tratta della marcia per la sua incoronazione, suonata sul campo di battaglia di Austerlitz, che è stata appunto ritrovata e oggi riarrangiata dagli studenti del Conservatorio. Poi, alla fine della serata suoneremo un brano direi molto particolare; non svelo il nome perché sarà una sorpresa ma posso dire che al momento del ritrovamento di Napoleone, quando nel 1840 le spoglie furono rimpatriate in Francia, fu suonato a Sant’Elena durante la processione del catafalco, dalla tomba alla nave: si tratta di un brano molto particolare, rispetto al quale anche io mi sono stupito e spero che riesca a coinvolgere anche gli spettatori che assisteranno all’evento di Lucca".