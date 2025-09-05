Alla riscoperta di luoghi suggestivi attraverso il teatro

Brilla anche in settembre il Festival teatrale dei Borghi più belli d’Italia, l’occasione per riscoprire alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti delle nostre regioni. Fra gli eventi in programma, domani sera alle 21.30 nei giardini della Rocca di Bertinoro (Forlì Cesena), il balcone della Romagna, il concerto di Ermal Meta: sul palco, insieme a lui l’ironia complice di Davide Antonio Pio e un raffinato trio d’archi, per uno spettacolo che intreccia parole e musica, sperimentazione e ispirazione.

Domenica sera alle 21 alla meravigliosa abbazia di San Colombano a Bobbio (Piacenza), uno dei più importanti centri monastici d’Europa, si aprirà la 38ª edizione della rassegna ’Antichi organi, un patrimonio da salvare’, con il concerto di Francesco Di Lernia, affiancato da Carlo Torlontano al corno delle Alpi.

Dall’11 al 14 settembre Gualtieri (Reggio Emilia) tornerà a essere attraversata dalla musica e dal ricordo di Ezio Bosso per il ’Buxus Consort Festival’: l’ammirato musicista, scomparso nel 2020, ebbe un rapporto speciale con Gualtieri e il suo teatro Sociale, una delle ‘case musicali’ che ha amato di più, e per questo ogni anno gli viene dedicata questa emozionante rassegna. A San Leo (Rimini), il 12 settembre nel giardino Belvedere, la serata ’Battistiamo’ sarà un omaggio all’indimenticato Lucio Battisti e alle sue canzoni, da riascoltare, da studiare e da capire, mentre il 13 e 14 settembre a Castell’Arquato (Piacenza) si rivivrà il Medioevo.

E a Dozza (Bologna), dal 15 al 21 settembre si rinnoverà la Biennale del muro dipinto, giunta alla 30ª edizione: una manifestazione che dagli anni ‘60 ha reso Dozza una galleria d’arte a cielo aperto. ’Save the Wall’, è il tema di quest’anno: prima ancora di creare nuove opere, è oggi urgente prendersi cura di quelle che già vivono, resistono e raccontano. Info, teatroneiborghipiubelliditalia.it

