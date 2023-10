Alla ricerca delle deliziose castagne nei boschi marchigiani

di Egidio Scala

A passeggio nei boschi dorati dal foliage alla ricerca di castagne da gustare davanti alla brace scoppiettante di un camino con un buon bicchiere di vin brulè. Con l’arrivo dell’autunno e le temperature ancora miti il consiglio per il weekend è proprio una giornata di relax all’aria aperta adatta a grandi e bambini.

Ma dove andare nelle Marche? La zona marchigiana che detiene il primato per la presenza di castagneti è nel cuore dei Monti Sibillini: parliamo dei boschi di Montemonaco colmi di castagni secolari e di Capradosso (Rotella), dove ogni anno e anche oggi si tiene la Sagra delle Castagne per degustare primi a base della famosissima Castagna dell’Ascensione. Il frutto prende il nome dal monte Ascensione, chiamato in passato ’Monte nero’, proprio per il colore scuro che assumeva in autunno, il periodo di fioritura dei castagni.

Anche a Montefortino, Montefalcone Appennino e Smerillo nel Fermano sono organizzati percorsi adatti a tutti tra i castagneti della zona che permettono di ammirare scorci mozzafiato come le Gole dell’Infernaccio e l’Eremo di San Leonardo. Sempre oggi grande festa dei Sapori d’Autunno a Montefano con gusti profumi e tradizioni antiche che rendono questo evento speciale: stand gastronomici al coperto, con piatti tipici, vino nuovo e castagne, musica live e folk, fiera enogastronomica e artigianale, auto e moto d’epoca.

Salendo verso nord, per tutto il mese di ottobre, fino alle prime settimane di novembre dal giovedì alla domenica è possibile trascorrere una giornata dedicata alla raccolta delle castagne nell’Abbazia di Valdicastro fondata da San Romualdo nel lontano 1005 vicino a Fabriano in un castagneto secolare nella natura incontaminata ai piedi del Monte San Vicino.

Nella zona di Valmarecchia (Pesaro-Urbino) un altro scenario spettacolare dal sapore autunnale è il Castagneto del Monte Pincio dove per tutto il mese di ottobre è possibile far visita per la raccolta di castagne tutti i giorni della settimana, da mattina a sera e non occorre prenotazione, salvo per gruppi molto numerosi. Durante la settimana l’ingresso è libero e si pagano solamente le castagne raccolte, che vengono pesate all’uscita. La domenica si paga una quota per l’ingresso.