Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
MagazineAlla ricerca della nipote transgender: il viaggio dell’anima di un’indimenticabile anziana
16 ott 2025
SILVIO DANESE
Alla ricerca della nipote transgender: il viaggio dell’anima di un’indimenticabile anziana

Tarlabasi, quartiere multicolore di Istanbul a maggioranza curda, fino a poco tempo fa era forse l’unico porto franco per le identità Lgbtq di un giro di pianeta che va dal Caucaso ai Balcani, dal Maghreb fino al Golfo e l’Iran. È qui che l’anziana georgiana Lia, un connubio di tenacia e fragilità, arriva da un villaggio della Georgia alla ricerca della nipote transgender, accompagnata da un bizzarro giovane che fa commedia del suo scriteriato modo di vedere. Avventura minimale, come si dice, ma in quel minimo c’è l’accattivante specchio di una comunità contraddittoria, vitale, mentre l’inquieta metropoli si combina e scombina intorno. Si suona, si balla, e Akin non smentisce l’abilità di raccontare un mondo di confine e trasferimenti in tutti i sensi. La protagonista resta nel cuore, nonostante la ricerca della nipote di questa "strana coppia" si muova in un sistema di tappe a volte prevedibili per portarci in realtà al centro di un’integrazione possibile/impossibile dell’individualità e della comunità Lgtbq, e per arrivare infine a parole di comprensione e condivisione delle scelte in una cultura dominante respingente. Diverse zone del film sono un po’ dispersive, ma Istanbul aiuta a superare le défaillances.

Silvio Danese

