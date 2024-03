Alla Marina di Vietri il 9 aprile cento chef mettono a tavola mille persone per beneficenza

Un’ immensa tavolata, sul lungomare di Vietri, imbandita con prelibatezze realizzate da cento chef, a fin di bene, per festeggiare i 60 anni dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo ’100 Chef per una sera’ per 1000 commensali si svolgerà il 9 aprile a Vietri sul Mare, nella costiera amalfitana, il ricavato sarà devoluto a due associazioni di Salerno, ’L’Abbraccio OdV’ e ’Open’ – Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Onlus. Sia gli chef che i ristoratori presteranno la loro opera in modo gratuito.

L’associazione l’Abbraccio ODV è nata nel 2005 per iniziativa di un medico pediatra e di un gruppo di genitori sensibili ai problemi della disabilità infantile, dal 2024 rivolta anche ai bambini disabili, per condividere l’esperienza genitoriale; l’aiuto al bambino disabile e il sostegno alle famiglie con specifici progetti di integrazione e di sollievo. L’associazione Open invece è nata nel 2003 da genitori di bambini e adolescenti malati di cancro e di medici per potenziare la ricerca scientifica, per garantire cure ai bambini senza essere sradicati dalle proprie realtà, per sostenere i centri di cura con volontari, per assistere gli adolescenti e i giovali adulti ex malati di cancro dal punta di vista sanitario, psicologico, riabilitativo e sociale. Un prestigioso traguardo che sarà festeggiato a Vietri sul Mare dove ha sede anche la storica Ceramica Solimene, che fin dal 1964 produce i famosi piatti del Buon Ricordo che raffigurano la pietanza simbolo di ciascun locale e vengono donati come ’Buon Ricordo’.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, presieduta da Cesare Carbone è la prima associazione di ristoratori nata in Italia, fondata 60 anni fa per salvaguardare e valorizzare le tradizioni e culture gastronomiche italiane è ancora oggi la più diffusa e conosciuta con 112 insegne, di cui 11 all’estero. Alla scorsa edizione è stato istituito il Piatto del Buon Ricordo d’Oro, assegnato a Gerry Scotti. Al termine della cena, come da tradizione del Buon Ricordo, tutti i commensali riceveranno in dono un piatto speciale realizzato, decorato a mano dalla Ceramica Artistica Solimene in edizione datata e numerata, e distribuito solo in occasione della serata.

Gli chef contribuiranno in vario modo alla realizzazione di un menu esemplare, capace di evocare la più rappresentativa tipicità della cucina italiana, il menu rispecchierà il territorio nazionale, andando a servire le 4 portate con ricette del nord, centro e sud. Il dolce sarà realizzato dall’Accademia maestri del lievito madre e del panettone italiano. La conclusione della serata, con caffetteria e alta pasticceria vietrese, avrà come cornice la splendida Terrazza della Rosa dei Venti. Solo su prenotazione la cena sarà riservata ad un massimo di 1.000 persone. www.buonricordo.com - [email protected]