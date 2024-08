Alimenti sani e falsi miti

Cresce l’attenzione a ciò che portiamo in tavola e il carrello della spesa si riempie sempre più di cibi che consideriamo sani e quindi benefici per la salute. Non tutti però lo sono veramente. Ecco alcuni consigli per un’alimentazione veramente healthy. Attenzione a spremute e succhi, spremendo la frutta si rimuovono le sue fibre mantenendo solo lo zucchero. Nel breve termine, una dieta ricca di zuccheri e bassa in proteine farà sentire i morsi della fame, provocherà sbalzi d’umore e porterà a un basso consumo energetico. A lungo termine, si può perdere massa muscolare.

Le alternative al latte vaccino, specialmente il latte di mandorle e di soia, sono sempre più popolari. Le mandorle sono ricchissime di proteine, ma un bicchiere di latte di mandorle è composto solo per circa il 2% di mandorle e non contiene quasi nessuna proteina. In più, tutte le vitamine che contiene sono state aggiunte. Per una vera e sana alternativa, meglio optare per il latte di soia.

La maggior parte dei muesli non sono salutari. In realtà, sono ricchi di zuccheri e calorie, una tazza ne contiene circa 600. Bandito l’olio di palma, l’olio di cocco ha registrato un’impennata di popolarità. Fondamentalmente è quasi identico all’olio d’oliva in calorie e in contenuto di grassi, ma, se un cucchiaio di olio d’oliva ha solo un grammo di grassi saturi e più di dieci grammi di salutari grassi monosaturi o polinsaturi, un cucchiaio di olio di cocco ha dodici grammi di grassi saturi e solo un grammo di grasso sano. Gli esperti suggeriscono di evitare i grassi saturi perché sono stati collegati con il colesterolo alto e il rischio di diabete di tipo 2.

Il colore rosa del sale dell’Himalaya è frutto di una piccola quantità di ossido di ferro nei granelli. Contiene anche piccole percentuali di calcio, potassio e magnesio e una quantità leggermente minore di sodio rispetto al sale da tavola. Questo non lo rende più salutare, non giustifica l’usarne di più e il pensare che non abbia gli stessi effetti di altri tipi di sale.

Siamo portati a credere che i prodotti light, a basso contenuto di grassi, porteranno a un miglioramento della salute e alla perdita di peso. Numerosi studi hanno dimostrato che questo è altamente improbabile sottolineando, invece, che i grassi sani, come quelli da noci, pesce e avocado, fanno in realtà bene, se assunti con moderazione.

Per sostituire lo zucchero spesso si utilizza lo sciroppo d’agave, dal momento che ha un basso indice glicemico e non porta ai picchi di glicemia che si verificano dopo aver consumato lo zucchero bianco. Ma sebbene l’agave non abbia un elevato contenuto di glucosio, è ad alto contenuto di un altro tipo di dolcificante: il fruttosio. Studi recenti suggeriscono che le diete ad alto contenuto di fruttosio sono collegate a diversi problemi di salute, tra cui le malattie cardiache.