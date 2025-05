Alice Sabatini e i problemi dopo Miss Italia: "Presi 15 chili, per una dieta sono finita in ospedale"

Roma, 30 maggio 2025 – Si è commossa l'ex Miss Italia Alice Sabatini ospite dell'ultima puntata de 'La volta buona' di Caterina Balivo, il cui tema principale consisteva nell'allenamento e nella giusta alimentazione in vista della prova costume estiva. L’ex reginetta ha parlato delle esperienze problematiche legate al proprio peso. La 28enne di Orbetello, vincitrice dell'edizione 2015 del concorso, ha dichiarato di avere accumulato ben 15 chili nel giro di appena 3 mesi dopo il trionfo a Miss Italia: "Ero una sportiva, giocavo a basket a livello agonistico, mi allenavo tutti i giorni – ha spiegato –. Quando ho fatto Miss Italia sono stata fuori un mese senza allenarmi. Poi sono partita e non ho più ripreso gli allenamenti".

Le difficoltà e le critiche

"Ho avuto un periodo in cui rifiutavo di vedere la mia immagine, non per un fatto estetico", ha rivelato durante l'intervista Alice Sabatini, che non ha nascosto di avere fortemente accusato un cambiamento stravolgente nel proprio stile di vita. "Sono arrivati 15 chili in più in pochissimo tempo – ha proseguito –. La gente mi criticava dicendomi che sembravo un uomo, mi urlavano 'Che schifo, guarda che cessa'. Una sera sono uscita con il mio fidanzato che oggi è mio marito e siamo andati a prenderci un gelato, alcune ragazze davanti a me si sono girate e mi hanno detto 'Ma questa è Miss Italia? Che schifo mangia pure il gelato'. Per fortuna che Gabriele (il marito, ndr) mi ha aiutato tantissimo a ritrovare serenità".

La dieta sbagliata

La modella toscana ha concluso la lunga chiacchierata ricordando la dieta sbagliata che l'ha portata in ospedale: "Il dietologo mi disse di non bere troppo, ma così facendo ho avuto un blocco intestinale e sono finita in ospedale. Ero nel panico perché non funzionava nulla: parte tutto dalla testa. Mi disse inoltre di non bere perché avevo la ritenzione idrica e che l’acqua mi avrebbe fatto venire più cellulite. Poi ho scoperto che questa dottoressa era stata già denunciata, nel mentre ho anche conosciuto altre persone che sono dimagrite ma che hanno sviluppato l’ansia verso il cibo".