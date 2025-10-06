Alfred Nobel, il necrologio sbagliato e il testamento da benefattore: com’è nato il premio

Roma, 6 ottobre 2025 – Alfred Nobel nacque a Stoccolma il 21 ottobre 1833 in una famiglia di ingegneri e inventori. Fin da giovane mostrò un talento straordinario per la chimica, la fisica e le lingue. A 17 anni parlava correntemente svedese, inglese, francese, tedesco e russo. La sua vita, però, fu segnata da un destino singolare: diventare immensamente ricco grazie alla distruzione e passare alla storia come simbolo di pace e progresso.

Alfred Nobel non fu un semplice inventore, ma un uomo di contrasti: chimico che brevettò esplosivi, idealista che cercò la pace, industriale miliardario che scelse di destinare la propria ricchezza alla conoscenza e al bene comune.

Dalla polvere da sparo alla dinamite

Il padre, Immanuel Nobel, lavorava nel campo delle mine navali e dell’esplosivo. Alfred ereditò questa passione e cominciò a sperimentare con la nitroglicerina, una sostanza molto instabile e pericolosa. Dopo diversi incidenti, nel 1867 brevettò un composto che la rendeva più sicura da maneggiare: la dinamite.

La dinamite fu una scoperta che rivoluzionò l’industria e l’ingegneria civile: permise di costruire tunnel, strade e ferrovie, ma venne presto impiegata anche per scopi militari. Nobel ne trasse un’enorme fortuna, costruendo laboratori e fabbriche in più di venti Paesi, accumulando oltre 350 brevetti.

Nonostante la fama di inventore geniale, Alfred Nobel fu un uomo solitario, malinconico e tormentato. Era spesso in viaggio, non si sposò mai e dedicò gran parte del suo tempo alla ricerca e alla scrittura. Amava la letteratura e scrivere componimenti in lingua inglese.

La “notizia della morte” che lo cambiò per sempre

Nel 1888, un giornale francese pubblicò per errore il necrologio di Alfred Nobel invece che quello di suo fratello Ludvig. Il titolo, impietoso, recitava: “Il mercante di morte è morto”. L’articolo lo descriveva come un uomo che si era arricchito inventando strumenti di distruzione.

Alfred Nobel rimase profondamente colpito da quell’episodio. Capì che, se fosse morto in quel momento, sarebbe stato ricordato come un inventore di armi e non come un benefattore dell’umanità. La falsa notizia della sua morte divenne la scintilla che lo spinse a immaginare il tempo e la vita attraverso una prospettiva differente: un nuovo punto di partenza da cui riscrivere la sua storia.

Alfred Nobel in Italia

Negli ultimi anni, affaticato da problemi cardiaci e respiratori, Nobel cercava un clima più mite rispetto alla Svezia o a Parigi, dove viveva per lavoro. Dopo aver visitato la Liguria, si innamorò del paesaggio di Sanremo, all’epoca meta di nobili e scienziati europei, attratti dal clima temperato e dalla luce del mare.

Nel 1891 acquistò Villa Nobel, un’elegante residenza in stile moresco situata sul lungomare, circondata da un grande giardino con vista sul Golfo. Lì installò anche un piccolo laboratorio privato: non smise mai di fare esperimenti, anche dopo aver accumulato una fortuna e la fama mondiale.

L’ultimo laboratorio

Nella villa sanremese continuò a condurre studi di chimica applicata e a perfezionare nuovi esplosivi più sicuri. Inoltre, Nobel continuò a interessarsi alla medicina e alla letteratura: possedeva una biblioteca vastissima. Leggeva e scriveva versi in inglese. Sembra che il suo carattere malinconico e una certa insofferenza per la mondanità, a Sanremo, fra l’azzurro e il profumo del mare, avesse trovato finalmente la quiete che cercava, un senso di poesia e ispirazione che nascevano anche dal paesaggio luminoso.

Alfred Nobel morì nella sua villa di Sanremo il 10 dicembre 1896, a 63 anni, per un’emorragia cerebrale. Dopo la sua morte, il testamento redatto l’anno prima a Parigi venne reso pubblico, suscitando grande stupore e opposizione da parte dei parenti.

Il testamento che cambiò la storia

Il 27 novembre 1895, soltanto un anno prima della sua morte, Alfred Nobel aveva firmato un testamento sorprendente: avrebbe lasciato la maggior parte della sua immensa fortuna — circa 31 milioni di corone svedesi, una cifra enorme per l’epoca — a un fondo destinato a creare un premio annuale a favore di chi, nel mondo, avesse “apportato il massimo beneficio all’umanità”. Il premio sarebbe stato assegnato in cinque discipline: fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace.

Quando Nobel morì, nel dicembre 1896, a Sanremo, la famiglia si oppose. L’esecuzione del testamento non fu semplice, tuttavia la Fondazione Nobel venne istituita nel 1900 per gestire il patrimonio e i premi secondo la sua volontà.

La prima edizione e i vincitori storici

La prima cerimonia del Premio Nobel si tenne a Stoccolma il 10 dicembre 1901, esattamente cinque anni dopo la sua morte. In quell’occasione furono premiati, tra gli altri, Wilhelm Conrad Röntgen, scopritore dei raggi X (per la Fisica), Emil von Behring per la ricerca sulla difterite (per la Medicina), Sully Prudhomme (per la Letteratura) e Jean Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa (per la Pace).

La cerimonia, che si svolge ancora oggi ogni 10 dicembre, coincide con l’anniversario della morte di Nobel. I premi scientifici vengono assegnati a Stoccolma, mentre il Premio Nobel per la Pace è consegnato a Oslo dal Comitato norvegese per il Nobel della Pace, secondo il desiderio espresso da Nobel stesso, che nutriva grande stima per la Norvegia e la sua tradizione pacifista.

La villa di Alfred Nobel a Sanremo esiste ancora: è stata restaurata ed è visitabile. Ospita il museo dedicato ad Alfred Nobel e al suo lascito scientifico e umanitario, con strumenti originali, documenti, fotografie e ricostruzioni del suo laboratorio. È un luogo che racconta un aspetto più intimo del celebre inventore — non solo lo scienziato della dinamite, ma anche il pensatore che cercava, a modo suo, di “riparare” al potere distruttivo delle sue invenzioni con un gesto di pace universale.