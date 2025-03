Alexandra di Hannover come nonna Grace: la principessa protagonista al Ballo della Rosa

Monaco, 31 marzo 2025 – Una giovane principessa si fa strada nel Principato di Monaco. Alexandra di Hannover, 25 anni, ha rubato l’attenzione dei fotografi, che ieri sera al Ballo della Rosa 2025, l’appuntamento più glamour della nobiltà monegasca, hanno per un attimo messo in secondo piano i volti (bellissimi) ma già ampiamente conosciuti di Charlotte e mamma Carolina. La generazione Z prende piede anche fra la gente di sangue blu, complice il look freschissimo e calzante.

Alexandra, figlia di Carolina di Monaco e di Ernst August von Hannover, principessa di Hannover, ha indossato un vaporosissimo abito rosa di alta moda, firmato Giambattista Valli, in chiffon di seta, ricamato con un filo di fiori in organza. Perfetto per il tema della serata, che il direttore artistico Christian Louboutin ha intitolato ‘The Sunset Ball’.

Illuminata da un girocollo Cartier (492 diamanti montati su oro bianco), Alexandra è apparsa a suo agio accanto al fidanzato Ben Sylvester Strautmann, ai fratelli, Charlotte, 38 anni, Pierre, 37 anni, e Andrea Casiraghi, 40 anni, figli di Carolina e del precedente marito, il defunto Stefano Casiraghi. La principessina è apparsa molto complice della cognata Beatrice Borromeo, 39 anni, la giornalista moglie di Pierre Casiraghi. All’evento non mancavano i ‘pezzi grossi’ della famiglia Grimaldi, il principe regnante Alberto II di Monaco, e la moglie Charlène.

Il Bal de la Rose raccoglie fondi per l’ente benefico di cui Carolina è presidente, la Fondazione Princess Grace, in onore di Grace Kelly, la cui grazia (perdonate il gioco di parole), oggi ritroviamo nella giovane Alex, l’unica peraltro – fra i i figli di Carolina, Stephanie e Alberto II – a godere del titolo di Altezza Reale, essendo figlia di un monarca.

Da sinistra Alexandra di Hannover, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo (foto Afp)

Alexandra ha respirato da sempre aria internazionale. Nata in Austria, ha passato l’infanzia a Parigi, prima di trasferirsi nel Principato di Monaco. Ha frequentato scuole in francese e tedesco, prima di volare a New York dove ha studiato alla Columbia University. Appassionata di moda, è stata una promettente pattinatrice, partecipando anche alle Olimpiadi in rappresentanza del Principato.