Alex Langer profeta inascoltato “Facitore di pace“ e di convivenza

Alex Langer si impiccò a un albero di albicocco trent’anni fa, il 3 luglio 1995, a Pian dei Giullari, sulle colline a ridosso del centro di Firenze, poco lontano da casa. Lasciò un biglietto alla compagna, un altro agli amici più stretti e un terzo – scritto in tedesco, gli altri due in italiano – che non smette di interrogare e tormentare chi gli è stato vicino, e anche chi lo ha seguito da lontano: "I pesi sono diventati davvero insostenibili, non ce la faccio più. Vi prego di perdonarmi tutti, anche per questa mia dipartita. (...) Non siate tristi, continuate in quello che era giusto". Langer aveva 49 anni e una già lunga storia di impegno civile e politico alle spalle: quando scelse di ritirarsi dalla vita, era capogruppo dei Verdi al parlamento europeo e reduce da un lungo, sofferto impegno nel tentativo – fallito – di fermare la guerra civile in Jugoslavia.

Era un politico anomalo, Langer: idealista, creativo, umile, infaticabile tessitore di reti fra persone, gruppi e associazioni; non era un uomo di potere e trovò la sua dimensione politica nella lotta per una società equa, aperta, dialogante, nella quale i conflitti si risolvono senz’armi, nel confronto e nella relazione, con gli strumenti della diplomazia e della nonviolenza, con i caschi blu dell’Onu e con i “corpi civili di pace“. Più che pacifista, si definiva “facitore di pace”, perché l’azione, la concretezza dei fatti, erano i suoi assilli, come sperimentò suo malgrado negli anni della guerra in Jugoslavia, di fronte alla paralisi dei governi europei e all’impotenza dell’Onu.

Langer era nato a Vipiteno e il fatto d’essere cresciuto in Alto Adige, terra di confine e di conflitti “interetnici”, indirizzò profondamente il suo sguardo sul mondo. Figlio di padre ebreo, ma cresciuto nel mondo cattolico, incontrò le “eresie” di don Lorenzo Milani, di padre Ernesto Balducci, di don Enzo Mazzi all’Isolotto; fu anche uno dei maggiori esponenti della “nuova sinistra”, militando in Lotta Continua.

Poliglotta e grande viaggiatore, fondatore delle liste Verdi, divenne in breve tempo una figura di riferimento per l’ecopacifismo europeo. Fra le tante iniziative che promosse, ce n’è una che forse lo rappresenta più di ogni altra: la Fiera delle utopie concrete, a Città di Castello, con le due nozioni, utopia e concretezza, che nella sua visione dovevano incontrarsi. C’è un brano di un suo intervento del 1992 che sintetizza il senso e lo spessore politico del suo credo ecologista: "Voi conoscete il motto che il barone De Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall’antichità: il motto del citius, più veloce, altius, più alto, fortius, più forte, più possente. (...) Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte come quintessenza della nostra civiltà: sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. (...) Io vi propongo il contrario, io vi propongo il lentius, profundius e soavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più soavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, insomma più roboanti. Con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo".

Langer fu fra i primi politici a “vedere” l’emergenza ecologica e a indicare la necessità di “disarmare” non solo gli eserciti ma anche un sistema economico insaziabile e distruttivo. Ma non gridava alla luna, né immaginava improvvise palingenesi: parlava, all’opposto, di "conversione ecologica" dell’economia, con toni quasi religiosi, avvertendo però che il cambiamento, per essere possibile, dev’essere innanzitutto desiderabile, cioè condiviso dalla gente; perciò l’urgenza del cambiamento – diceva – dev’essere pensata e comunicata con saggezza, in modo che tutti intravedano la migliore qualità della vita garantita da una società più equa, più solidale, più semplice.

È stato, in questo, un profeta inascoltato, basti pensare all’incrudelimento dell’economia globale e alla parabola conformista del movimento dei Verdi. Langer è stato inascoltato anche nel suo esempio di “facitore di pace”, coi ponti da gettare e i muri da saltare, per usare sue tipiche espressioni, in un incessante dialogo con l’altro, anche e soprattutto con il “nemico”. Più o meno l’opposto di quel che avviene oggi.

Nel 1993, come ha raccontato su altreconomia.it Tonino Perna, che era con lui, Langer fu invitato a Ramallah per una conferenza internazionale, convocata sulla scia degli accordi di Oslo, quando pareva che per il popolo palestinese si avvicinasse una dimensione di dignità e autonomia. In quel contesto Langer propose una visione sul momento spiazzante: non già il motto due popoli due stati, bensì due popoli con uguali diritti in uno stesso stato.

Langer pensava all’esperienza del suo Alto Adige, allo statuto di autonomia raggiunto dopo la stagione degli attentati e delle violenze. Scrive Perna: "Alex aggiunse: venite in Italia e potrete constatare come a distanza di quasi trent’anni da quel conflitto i due popoli, italiano e tedesco, siano riusciti a convivere in pace, magari ignorandosi, ma in pace". Per la Palestina – e per il barbaro mondo di oggi – una chimera, ma altro modo di contrastare guerre, genocidi e pulizie etniche presenti e future , se non la "la capacità di costruire attitudini alla convivenza", non sembra esservi.