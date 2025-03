L’impresa da record di Alex Camera: trainate 16 Fiat 500 d’epoca

Una vera impresa. Un’impresa che va oltre il fatto di essere atleta. Perché bisogna avere una buona dose di follia, una enorme preparazione e un bel po’ di tenacia e grinta per riuscire a stabilire un record come quello conseguito da Alex Camera. L’atleta pordenonese, che non è nuovo a record mondiali nel campo delle discipline estreme, è riuscito a trainare ben 16 Fiat 500 d’epoca: complessivi 10.000 chili per 5 metri nel tempo di 15.37. E lo ha fatto contando soltanto sul proprio fisico.

L'impresa di Alex Camera

Anche stavolta, come per il traino degli aerei storici, il palcoscenico è stato offerto dal vicino

Comune di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, tra le colline del Montello e le sponde del Piave, con la collaborazione del locale Club Fiat 500 che conta moltissimi appassionati e che ha messo a disposizione le vetture, tutte originali d’epoca.

“Non è stato facile – ha commentato Alex Camera -. Il peso era molto e inoltre il traino di tante auto, tutte agganciate tra di loro, ha formato una sorta di serpentone con conseguenti ulteriori difficoltà. L’imbragatura mi ha creato molto dolore alle spalle, dal momento che la maggio parte dello sforzo avviene tirando con le braccia e le gambe che devono agire in modo sincronizzato e preciso; quindi per la riuscita occorrono sia sforzo fisico che una tecnica perfetta. Sono quindi particolarmente soddisfatto per essere riuscito in una prova così impegnativa e ringrazio i tanti che hanno fattivamente collaborato alla riuscita”.